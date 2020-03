vor 17 Min.

Stadt saniert Verwaltungsgebäude an der Blauen Kappe

Die Bauarbeiten am Gebäude "An der Blauen Kappe" starten am Montag. Was das für Besucher und Verkehrsteilnehmer bedeutet.

Die Stadt Augsburg saniert das Verwaltungszentrum „An der Blauen Kappe“: Die Bauarbeiten starten nun am Montag, 9. März. Im Rahmen der umfangreichen Maßnahme werden alle Fenster getauscht. Dies wird bis zum April 2022 dauern. Teilweise stehen die Parkplätze am Gebäude deshalb nicht zur Verfügung, heißt es. Außerdem sind umliegende Straßen teilweise gesperrt. Die Durchfahrt sei jedoch gesichert.

Umbau "An der Blauen Kappe": Energieverbrauch soll sinken

Durch die Modernisierung soll der Energiebedarf des Gebäudes aus dem 1950er Jahren deutlich gesenkt werden. In dem neunstöckigen Haus sind sieben Dienstellen sowie das Bürgerbüro Stadtmitte untergebracht. Für die Mitarbeiter werde die Sanierung ein „wesentlich angenehmeres Raumklima“ bringen, erklärt Bürgermeisterin Eva Weber.

Da die Arbeiten bei laufendem Betrieb erfolgen, kann es für Besucher zu Einschränkungen durch Lärm, Staub und Schmutz und auch durch Umzüge von Dienststellen innerhalb des Gebäudes kommen, teilt die Stadt mit. Die Bürger werden gebeten, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen oder auf die Bürgerbüros in den Stadtteilen auszuweichen. (AZ)

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen