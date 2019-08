vor 7 Min.

Stadt und St. Andreas sind sich bei Kita-Angebot einig

Warum im Herrenbach eine Gruppe zunächst im evangelischen Gemeindesaal einquartiert wird

Von Andreas Alt

Bis Anfang kommenden Jahres entstehen im Herrenbach bis zu 30 neue Kindergartenplätze. Die Stadt und die evangelische Kirchengemeinde St. Andreas haben hier gemeinsame Interessen ausgemacht. Eine Kindergartengruppe wird zunächst nach den Sommerferien im Gemeindesaal von St. Andreas eingerichtet. Im Februar 2020 zieht sie dann gemeinsam mit einer zweiten Gruppe in einen Container um, der auf dem Gelände der Herrenbachschule errichtet wird.

Pfarrer Markus Maiwald ist jetzt seit drei Jahren in St. Andreas. Schon zu Zeiten seines Vorgängers Wolfgang Küffer habe es den Wunsch gegeben, einen Kindergarten zu schaffen. Küffer sei deshalb bei der Stadt vorstellig geworden, weil die relativ kleine Gemeinde dieses Projekt nicht allein hätte stemmen können. Maiwald kann nur sagen, dass aus dem Vorschlag aus ihm unbekannten Gründen nichts geworden ist.

Jetzt, da quasi in allen Stadtteilen Kita-Plätze fehlen, setzten sich Stadt und Gemeinde noch einmal zusammen – und diesmal wurde man sich einig. „Es war ein Krimi“, erinnert sich Maiwald. Das lag aber nur daran, dass der Kindergarten so schnell wie möglich öffnen sollte, aber so schnell kein Gebäude zur Verfügung stand. Deshalb wird es im Herbst mit einer Gruppe losgehen; sie kann Maiwald vorübergehend in Gemeinderäumen unterbringen.

Dann kommt der Container, der zehn Jahre lang als Interimskindergarten dienen soll. Wie es nach 2030 weitergeht, kann Maiwald noch nicht sagen. Am liebsten würde er bis dahin einen Kindergarten auf eigenem Grund bauen, aber das würde mehrere Millionen Euro kosten – er wäre also auf Zuwendungen der Landeskirche und wohl auch anderer Zuschussgeber angewiesen.

Bei der vorläufigen Containerlösung bringt sich die Stadt mit dem Container und der gesamten Ausstattung der Kita ein. St. Andreas wird den Kindergarten leiten und das nötige Personal stellen. Für das erste halbe Jahr sind das eine Erzieherin als Leiterin, eine Fachkraft für Integrativkinder (mit höherem Förderbedarf), eine weitere Erzieherin im Anerkennungsjahr, eine Kinderpflegerin und eine Praktikantin. Die Gruppe nutzt den Gemeindesaal, den andere Gemeindegruppen dann vorübergehend räumen müssen, und für therapeutische Gespräche das „blaue Zimmer“. An der Einrichtung des Kindergartens sollen aber auch andere Gruppen der Gemeinde beteiligt werden. Laut Maiwald werden sich vor allem die Senioren dabei einbringen. Für die übrigen Gruppen gilt: „Wir rücken zusammen.“

Die Kita bietet Montessori-Pädagogik an. Das bedeute, dass auf die Begabungen des einzelnen Kindes geschaut und sie gestärkt werden sollen. „Wir sehen jedes Kind als von Gott geliebt und wertgeschätzt“, sagt Pfarrer Maiwald. Er will den Kindern auch viel Naturerlebnis bieten – die Lechauen sind nur wenige Schritte entfernt. Die Kita ist für andere Konfessionen offen. Maiwald glaubt, dass auch muslimische Eltern ihr Kind bei ihm anmelden werden, da ihnen oft ein so strukturierter Kindergarten lieber sei als ein gänzlich offenes Konzept wie bei den städtischen Kindergärten.

Die Arbeit mit kleinen Kindern ist allerdings für St. Andreas nichts völlig Neues. Seit etwa zehn Jahren gibt es hier bereits eine Kinderkrippe, die Sonnenkäfer, in der ehemaligen Mesnerwohnung. Davor bestand bereits eine Maxigruppe im Jugendraum. Sollte es einmal einen Kindergarten in St. Andreas geben, würde das Ensemble aus Kirche und Nebengebäuden erstmals seit der Gründung 1968 um einen Anbau ergänzt. Aber ob Pfarrer Maiwald das noch erlebt – da ist er nicht sicher.

