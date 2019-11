Stadt will zwei Straßen wegen NS-Bezug umbenennen

Plus Eine Kommission untersuchte die Namensgebung. Die Langemarck- und die Dr.-Mack-Straße sollen anders heißen. 900 Bürger bekämen eine neue Anschrift.

Die Stadt möchte die Langemarckstraße in Kriegshaber und die Dr.-Mack-Straße nahe der Uniklinik umbenennen. Eine von der Stadt eingesetzte Kommission hatte mehrere Augsburger Straßennamen im Hinblick auf Bezüge zum NS-Regime unter die Lupe genommen. Bei einigen weiteren Straßen (Bgm.-Widmeier-Straße, Hans-Watzlik-Straße, Karl-Haberstock-Straße, Professor-Messerschmitt-Straße) soll die Namenstafel durch ein Erläuterungsschild ergänzt werden, das über Hintergründe des Namensgebers informiert.

Bei der Werner-Egk-Schule lehnte der Stadtrat eine Umbenennung ab

Grüne und Linke hatten 2013 eine entsprechende Überprüfung gefordert, wie es sie in anderen Städten bereits gab. Parallel setzte sich eine Kommission im Auftrag der Stadt mit der Thematik der Stolpersteine auseinander, die an Opfer des NS-Regimes erinnern. Zuletzt machte die Arbeit der Kommission Schlagzeilen, als sie zusammen mit der Schulfamilie die Umbenennung der Werner-Egk-Schule in Oberhausen forderte – und die Politik (mit der Mehrheit von CSU und Pro Augsburg) nach zähem Ringen doch mehrheitlich am Namen festhielt.

Um die 900 Bürger müssten ihre Anschrift ändern

Nun hat die Erinnerungskommission, der neben Verwaltungsmitarbeitern und Stadträten auch Wissenschaftler und zivilgesellschaftliche Akteure (z.B. Bündnis für Menschenwürde) angehören, eine Bewertung mehrerer als kritisch angesehener Straßennamen abgegeben. Kulturreferent Thomas Weitzel (parteilos) will über den Vorschlag kommende Woche im Kulturausschuss des Stadtrats abstimmen lassen. Das Kulturreferat unterstützt den Vorschlag der Kommission, die nach einer Kriterienliste (z.B. glühender Verehrer des NS-Regimes) sieben Straßennamen untersuchte. Die Grünen forderten am Mittwoch via Presseerklärung klare politische Unterstützung. Aus der CSU-Fraktion heißt es, dass die Umbenennung der Dr.-Mack-Straße wohl unstrittig sei. Hinsichtlich der Langemarckstraße, in der um die 900 Bürger wohnen, die im Fall einer Änderung eine andere Adresse bekämen, herrscht bei der CSU aber wohl noch Diskussionsbedarf.

Die Kommission hat zu den einzelnen Straßen auch Begründungen zum weiteren Vorgehen abgegeben. Hier eine Übersicht:

Langemarckstraße Die Erschließungsstraße in Kriegshaber soll umbenannt werden. Namensgeber ist der belgische Ort Langemark, der im Ersten Weltkrieg heftig umkämpft war. Die Nationalsozialisten griffen den „Langemarck-Mythos“ auf und nutzten ihn für ihre Propaganda. 1939 wurde die damalige Habsburgerstraße auf Initiative der NSDAP in Langemarckstraße umbenannt. Die Erinnerungskommission empfiehlt, den Dialog mit der Bevölkerung zu suchen und sie bei der Suche nach einem neuen Namen miteinzubeziehen. Die Stadt spricht von „größtmöglicher Transparenz“, die bei der Suche nach einem neuen Namen herrschen sollte.

Befasst hat sich die Kommission auch mit der Ernst-Moritz-Arndt-Straße (Lechhausen), die nach dem Gelehrten (1769-1870) benannt ist. In seinen Schriften tritt Rassismus offen zutage, so die Kommission. Allerdings gehe es aktuell vorrangig um Namensgeber, die mit dem Nationalsozialismus in Verbindung zu bringen sind. Insofern sei aktuell nichts veranlasst.

