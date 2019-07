00:31 Uhr

Stadt wirbt für Miteinander im Straßenverkehr

Ab Herbst soll es Aktionen geben

Die Stadt will ab dem Herbst verstärkt für ein gutes Miteinander zwischen Radlern, Fußgängern und Autofahrern werben. Seit einigen Tagen läuft eine Umfrage im Internet unter Verkehrsteilnehmern, in der Bürger Meinungen und Kritikpunkte äußern können. Ein Thema ist, welche Wünsche sie an das Verhalten verschiedener Verkehrsteilnehmer haben (augsburg.de/Fair ImVerkehr). Die Teilnahme dauert etwa fünf Minuten. Ab dem Herbst sollen, fußend auf den Ergebnissen der Umfrage, erste Kampagnen umgesetzt werden, so die Stadt.

Themen könnten beispielsweise die bessere Sichtbarkeit von Radlern oder das Einhalten von Tempobegrenzungen sein. Auch in sogenannten Shared Spaces wie am Kö, den sich ÖPNV, Radfahrer und Fußgänger teilen, sind Aktionen geplant. In einem ersten Aufschlag läuft seit der Radlwoche aktuell schon eine Kampagne, die sich mit den Themen „1,5 Meter Sicherheitsabstand beim Überholen von Rädern“ und „Drei Autolängen Abstand bei Tempo 50“ befasst.

Eine Kampagne zum besseren Miteinander im Verkehr wird im Zuge des Projekts Fahrradstadt 2020 seit Jahren gefordert. Ein besonderer Schwerpunkt, so Baureferent Gerd Merkle (CSU), liege auf dem Schutz der Schwächeren im Straßenverkehr, konkret der Fußgänger, mobilitätseingeschränkten Personen und der Radler. Neben dem Ausbau der Infrastruktur sei es für ein gutes Miteinander wichtig, dass sich alle Verkehrsteilnehmer mit Respekt begegnen. (skro)

Themen Folgen