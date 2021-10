Frau in Stadtbergen beißt Polizist in die Hand und tritt Pflegerin

Eine Frau hat in Stadtbergen für Wirbel bei Polizei und Pflegekräften gesorgt. Dabei biss sie einem Polizist sogar in die Hand.

Eine offenbar psychisch kranke Frau hat am Samstag in Stadtbergen zunächst die Polizei und später Pflegekräfte einer Klinik auf Trab gehalten. Zunächst war sie einem Straßenbahnfahrer in der Ulmer Straße aufgefallen, wo sie gegen 13 Uhr ohne erkennbaren Grund herumschrie und Passantinnen und Passanten verbal anging. Die hinzugezogenen Einsatzkräfte stellten fest, dass sich die 30-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand und sofort ärztliche Hilfe benötigte. Sie sollte daher in eine Facheinrichtung gebracht werden.

30-Jährige beißt in Stadtbergen Polizist in die Hand

Allerdings war das schwieriger als gedacht, denn die 30-Jährige wehrte sich massiv und betitelte die Helfenden mit unflätigen Ausdrücken. Die 30-Jährige biss sogar einem Polizeibeamten in die Hand, was Schmerzen und ein Hämatom zurückließ. Einer Pflegerin trat sie schließlich in den Unterleib, was jedoch ohne Folgen für die Betroffene blieb. Gegen die Frau wurden Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung eingeleitet. (nist)