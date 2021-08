Wo in Augsburg die Textilindustrie noch zu spüren ist

Spurensuche in der Textilstadt: Die Textilindustrie hat Augsburgs Aussehen geprägt. Was macht das mit einem Ort – und mit den Menschen, die dort leben?

Rechts – klack – links –klack –rechts –klack – links – klack. Das ist der Rhythmus einer vergangenen Zeit. Immer wenn die Fadenspule auf dem alten Webstuhl von links nach rechts und von rechts nach links schießt, gibt es einen lauten Schlag. Es geht so schnell, dass die Spule mit bloßem Auge fast nicht zu sehen ist. nur an der wachsenden roten Stoffbahn sieht man, wie das Weben vorangeht. Holz- und Metallteile bewegen sich unablässig, Ketten wandern, Räder drehen sich, bilden einen Grundton zum Schlag der Spule. Wenn ein Webstuhl schon so laut ist, wie muss es dann gewesen sein, als hunderte in einer Halle gleichzeitig vor sich hin ratterten?

Wer sich in der Maschinenhalle des Staatlichen Textil- und Industriemuseums (TIM) in Augsburg umsieht, macht einen Ausflug in die Vergangenheit. In eine Zeit, in der zum Schichtwechsel Scharen von Arbeitskräften durch die Tore strömten, in Fabrikhallen voller lauter, ratternder Maschinen, in riesige Gebäude mit hohen Schornsteinen. Eine Zeit, in der die Textilindustrie das Stadtbild prägte.

Diese Zeit ist lange vorbei. Und das sieht man in Augsburg fast überall. Denn so sehr die Textilindustrie mit ihren Bauten das Augsburger Stadtbild prägte, so sehr hat es sich noch einmal verändert, als die alte Branche schließlich in den 1980ern und 1990ern zusammenbrach. Plötzlich stellte sich die Frage: Was tun mit den riesigen Flächen?

Es wir gebaut, was gebraucht wird

Wie sehr sich das Stadtbild seit dem Ende der Textilindustrie verändert hat, lässt sich am Textilviertel nachvollziehen. Im Südosten der Stadt wurden einige Gebäude abgerissen, zum Beispiel die traditionsreiche Neue Augsburger Kattunfabrik (NAK). Dort steht heute die City-Galerie. Andere bedeutende Bauten wie die ehemalige Augsburger Kammgarnspinnerei (AKS) wurden erhalten. Hier ist heute das Textilmuseum.

Ein bedeutendes wirtschaftliches Zentrum und auch eine Textilstadt ist Augsburg schon seit Jahrhunderten. Das wirkt sich auch auf das Stadtbild aus. Ab etwa 1830 siedelten sich zunehmend mächtige Unternehmen an und errichteten große Fabrikbauten. Bilder aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert bilden rauchende Schornsteine ab, große Hallen mit hohen Fenstern, weitläufige Gelände mit dicht aneinandergedrängten Gebäuden, durchzogen von Bahngleisen.

Im zunehmend industrialisierten Augsburg errichteten die Textilunternehmen große Fabrikbauten. Foto: Staatliches Textil- und Industriemuseum Augsburg

Doch warum passierte das ausgerechnet in Augsburg? Die Stadt zwischen Lech und Wertach war für Industriebetriebe ein idealer Standort. Denn wer im großen Stil spinnen, weben, färben oder veredeln wollte, brauchte Platz für die Produktionsanlagen, Energie für den Antrieb und Kapital für die Finanzierung. Vor den Toren der alten Stadt lagen große freie Flächen, oft in der Nähe von Bächen, die als Energiequelle dienten. Der Finanzplatz Augsburg sorgte für ausreichend Kapital. So wuchsen über Jahrzehnte Stadt und Produktionsstätten. „Der Platz wurde jetzt gebraucht und auch genutzt“, sagt Christina Sammüller, die zu den urbanistischen Strukturen in der Textilindustrie in Augsburg zwischen 1830 und 1914 ihre Doktorarbeit schreibt. Platz für Fabrikhallen wurde dringend gesucht, aber auch Wohnungen. Denn die Arbeitsplätze in großen Unternehmen zogen tausende Arbeitskräfte aus dem Umland an. Für diese Menschen gab es laut Sammüller nicht genug Wohnraum. Zu viele Menschen lebten in beengten Verhältnissen, oft in alten Gebäuden mit schlechten Wohnbedingungen. „Die Industrialisierung führte zur verstärkten Verelendung ganzer Quartiere“, sagt Sammüller. Zwar bauten die Unternehmen Arbeitersiedlungen. Das reichte aber bei Weitem nicht für alle.

Bewegte Zeiten für die Textilriesen

SWA, NAK, AKS – es gab eine Zeit in Augsburg, da kannte fast jede Person diese Abkürzungen und meistens auch jemanden, der bei der Mechanischen Baumwollspinnerei und Weberei Augsburg (SWA), der Neuen Augsburger Kattunfabrik (NAK) oder der Augsburger Kammgarnspinnerei (AKS) arbeitete, bei Dierig, Martini, Albani, der Spinnerei und Weberei Pfersee, Ackermann Göggingen und vielen anderen. Die Traditionsunternehmen erlebten Zeiten der Blüte und der Krise. Im Zweiten Weltkrieg wurden die meisten nahezu vollständig zerstört.

Schwer getroffen: Der Spinnereihochbau der Augsburger Kammgarnspinnerei (AKS) nach dem Bombardement im Zweiten Weltkrieg Foto: Staatliches Textil- und Industriemuseum Augsburg

Doch sehr schnell rollte die Produktion wieder an, Wiederaufbau und Wirtschaftswunder ließen die Industrie boomen. In ihrer stärksten Phase nach dem Zweiten Weltkrieg beschäftigte die Textilindustrie in Augsburg rund 20.000 Menschen. Es wurde gebaut, erneuert, erweitert.

Bereits in den 1960er Jahren zeichnete sich jedoch ab, dass es so nicht ewig weitergehen würde: Der Markt war mittlerweile gesättigt, die Menschen hatten sich mit Kleidung und Heimtextilien eingedeckt. Billiger als in Augsburg ließ sich jetzt im Ausland produzieren – erst in Ungarn oder der Türkei, dann in Asien. Die stolzen Augsburger Textilriesen gerieten zunehmend in Bedrängnis. Vorerst konnten sie sich halten – mit Investitionen in moderne Maschinen, dem Ruf guter Qualität und einer immer noch guten Auftragslage. Doch einige Firmen mussten ihre Verluste mit Grundstücksverkäufen ausgleichen. Lange waren die Firmen und ihr Grundbesitz gewachsen, nun schrumpfte beides wieder.

Unrentable Firmen, begehrter Boden

Einer, der diese Zeit der Krise miterlebt hat, ist Christian Dierig. 35 Jahre hat er im Familienunternehmen Dierig gearbeitet, 24 Jahre lang war er Sprecher des Vorstands. Dieses Jahr ist er nun daraus ausgeschieden und in den Aufsichtsrat gewechselt. Das Familienunternehmen blickt auf eine über 220 Jahre umfassende Firmengeschichte im Textilbereich zurück. Gegründet in Langenbielau im heutigen Polen und nach dem Ersten Weltkrieg mehr und mehr in Augsburg verwurzelt betrieb das Familienunternehmen Webereien, Spinnereien und Veredelungsbetriebe, hatte Geschäftsbeziehungen in Deutschland und darüber hinaus. Mit 16 stieg Christian Dierig 1973 als Praktikant im Familienunternehmen in die Textilindustrie ein, montierte Maschinen und machte sie startklar. Heute erinnert er sich gerne daran: „Das war einfach ein toller Industriejob. Man wuchs, man baute auf.“ Trotzdem sei aber da schon abzusehen gewesen, dass es so nicht weitergehen würde.

Als die Augsburger Textilunternehmen in die Krise gerieten, konnte zunächst ihr großer Grundbesitz das Bestehen sichern. Denn ungenutzter Grund ließ sich zu Geld machen. Auch Dierig verkaufte Grundstücke, Werkswohnungen, Maschinen, um die Krise zu bewältigen, Schulden, Abfindungen und Renten zu bezahlen. Aus der zuletzt kriselnden Textilfirma wurde nach und nach ein erfolgreiches Immobilienunternehmen. Viele Arbeitsplätze waren jedoch verloren. So handelt Dierig heute mit Geweben und führt unter anderem die Bettwäschemarken Kaeppel und Fleuresse, produziert wird in Augsburg aber nicht mehr.

Neue Ideen für die alten Industrieflächen

Die meisten Firmen überlebten die Krise nicht. Sie blieben unrentabel – und ihre oft innenstadtnahen Flächen in der wachsenden Stadt Augsburg waren sehr begehrt. Wo nicht mehr produziert wurde, sollte bald saniert, abgerissen oder neu gebaut werden.

Allein im Osten der Stadt musste mit dem Textilviertel ein ganzes Viertel neugestaltet werden. Dieser Aufgabe musste sich Peter Menacher als Oberbürgermeister von Augsburg zwischen 1990 und 2002 stellen. Die Veränderung, die das Ende der Textilindustrie für die ganze Stadt bedeutete, beschäftige ihn seine gesamte Amtszeit über.

Alt-OB Peter Menacher erzählt von der Umwandlung von Flächen. Video: Maria-Mercedes Hering

Was also konkret tun mit diesen Flächen? Peter Menacher hat sechs Beispiele parat:

Spinnerei und Weberei Pfersee : Für Menacher ist die ehemalige Spinnerei und Weberei Pfersee ein Beispiel für die Umwandlung von Industrie in Wohnen. Da die Firma direkt in einem Wohngebiet gelegen habe, sei es sinnvoll gewesen, daraus Wohnungen zu machen. Baumwollspinnerei am Stadtbach: Wo früher mit der Baumwollspinnerei Industrie war, ist mit dem Papierfabrikanten Haindl auch Industrie geblieben. Dazu sagt Menacher : „Wenn das Areal für die Produktion bleibt, ist das besonders gut in Hinsicht auf die Arbeitsplätze.“ In der strukturellen Krise der 1990er Jahre ein wichtiger Schritt. Schüle’sche Kattunfabrik: Textilindustrie in Bildung umzuwandeln, war hier für Menacher ein klares Ziel. Heute ist in dem Gebäude die Fachhochschule untergebracht. „Hier ging es um ein Prinzip, das später auch für das Textilviertel wichtig werden sollte, nämlich die Verbindung von Altem und Neuem“, sagt Menacher . So wurde der Kopfbau renoviert, die Seitenflügel entstanden neu. Glaspalast: Peter Menacher erzählt, wie aus dem Industriepalast ein Kulturpalast werden sollte. Der Plan ging teilweise auf: Zwar gibt es auch Büros in dem Gebäude. „Aber es ist gelungen, doch einen großen Teil Kultur in den Glaspalast zu bringen. Es gibt dort jetzt zwei Kunstmuseen, das H2 und das Kunstmuseum Walter, eine Ballettschule und noch einige Dienstleistungen und Büros, sodass hier ein eigener Akzent, Kultur und Dienstleistungen, entstanden ist.“ Textilviertel : „ Textil in Multifunktional“ nennt Peter Menacher , was im Textilviertel passiert ist. Die Nachfrage nach Einfamilienhäusern und Wohnungen, aber auch nach Flächen für Dienstleistungen sei zu diesem Zeitpunkt riesig gewesen. Ebenfalls wichtig: Altes und Neues miteinander verbinden. NAK-Gelände: Wo früher die NAK stand, ist heute die City Galerie – Peter Menachers Beispiel für die Umwandlung von Textilindustrie in Handel. Ein Pluspunkt für Menacher : die Parkplätze und die Nähe zur Innenstadt, sodass eine Fahrt zur City Galerie sich mit einem Besuch in der Innenstadt verbinden lässt und so auch dort dem Einzelhandel helfen soll.

Ein weiteres prägendes Projekt aus Menachers Zeit ist der Bau der Schleifenstraße. Die mehrspurige Straße führt heute südlich an der an der City-Galerie vorbei nach Nordosten und zur Autobahn und entlastet so einen Teil der Innenstadt. Schon in den 1930er Jahren gab es Pläne für diese Verkehrsader. Als diese dann umgesetzt werden sollten, regte sich dagegen jedoch Widerstand. Die Bürgeraktion Textilviertel bildete sich aus dem Protest gegen die Umfahrung, die mitten durch das Textilviertel verlaufen sollte. Spricht man mit denjenigen, die diese Zeit miterlebt haben, fällt dabei oft das Wort „zerschneiden“. So nennt es auch Irene Merk von der Bürgeraktion Textilviertel. An den Bau der Schleifenstraße kann sie sich noch gut erinnern. Denn sie wohnte damals selbst nahe der Schleifenstraße. Und auch sie war gegen die Umfahrung.

Irene Merk erzählt vom Bau der Schleifenstraße. Video: Maria-Mercedes Hering

Am Ende entschied sich bei einem Volksbegehren aber mit rund 80 Prozent eine deutliche Mehrheit der Abstimmenden für die Schleifenstraße. Das Projekt wurde verwirklicht. Wer heute auf der Provinostraße stadtauswärts in Richtung Textilviertel unterwegs ist, steht auf einmal in einer Sackgasse – die Provinostraße endet an der Schleifenstraße und führt auf der anderen Seite weiter. Überqueren lässt sich die Schleifenstraße hier nicht, hinter den Fahrspuren ist eine Mauer.

Wenn ein ganzes Viertel sich verändert

Das Textilviertel, einst vor den Toren der Stadt, war früher nicht konsequent erschlossen und eine Mischung aus Industrie, Wohnen und verschiedenen Nutzungen. Heute ist es ein begehrter Wohnort – nah an der Innenstadt, aber trotzdem ruhig, mit viel Grün und viel Wasser. Perlen der Architektur wie der Glaspalast wurden erhalten, andere alte Gebäude saniert. Viele zusätzliche Häuser entstanden, moderne Ein- und Mehrfamilienhäuser reihen sich aneinander. „Das Textilviertel war nie so dicht bebaut wie heute“, sagt Forscherin Sammüller. Denn früher hätten Unternehmen oft große Freiflächen gehalten, zum Beispiel für weitere Bauten.

Wenn viel neu entsteht und saniert wird, verändert das den Charakter eines Viertels. Und der wiederum schlägt sich auf die Menschen nieder, die dort leben. So empfindet es Christoph Mößbauer von der Bürgeraktion Textilviertel, wenn er heute durch das Proviantbachquartier im Norden des Textilviertels geht. Entlang der Otto-Lindenmeyer-Straße stehen ockerfarbene Ziegelbauten, sanfter Wind raschelt durch die Alleebäume, ansonsten herrscht meist Nachmittagsstille. Das, sagt Mößbauer, sei früher anders gewesen: mehr Leben, aber eher heruntergekommene Gebäude, in denen sich auch Menschen mit wenig Geld eine Wohnung hätten leisten können.

Christoph Mößbauer berichtet von der Veränderung im Textilviertel Video: Maria-Mercedes Hering

Wer baut, saniert und umwandelt, gestaltet also auch den Charakter eines Ortes. Auch das Textilunternehmen Dierig, das schon lange auch ein Immobilienunternehmen ist. Dierig musste einen großen Teil des Grundbesitzes verkaufen, um das Unternehmen zu retten. Der Wandel gelang, die Firma überlebte. Auf den übrigen und mittlerweile auch auf zugekauften Flächen saniert und baut Dierig – und prägt damit die Stadt aufs Neue. Christian Dierig betont, wie wichtig es sei, Altes zu erhalten: “Wir wollen den Denkmalschutz pflegen, da er ein USP ist, also ein Unique Selling Point, wie man so schön sagt.” Solche Orte zu bewahren sei teuer und dauere. “Aber wenn Sie Sie sich die wirklich schönen alten Augsburger Gebäude ansehen, die Denkmäler, das war nie billig. Aber das macht Augsburg aus.”

An vielen Orten gibt es diese alten Dinge noch, die Christian Dierig so schätzt. Manche sind hingegen komplett verschwunden, zum Beispiel die NAK, die der City-Galerie gewichen ist. So stellt sich jedes Mal die Frage, die auch Alt-OB Peter Menacher lange umgetrieben hat: “Sanieren oder Neues bauen?” Menacher hat dafür eine Leitlinie gefunden: Entscheidend sei für ihn immer gewesen, dass Menschen gerne in Augsburg leben.

Diese Menschen sind dabei Partner und Gegenpol zur Politik zugleich. Das haben sie schon beim Protest gegen die Schleifenstraße bewiesen. Auch wenn die Bürgeraktion Textilviertel schon lange als Verein organisiert ist und mittlerweile auch Kulturveranstaltungen anbietet, betont der Vorsitzende Martin Hefele, dass man auch weiterhin Anlaufstelle für Probleme sein wolle.

Matthias Hefele erzählt von der Zukunft der Bürgeraktion Textilviertel. Video: Maria-Mercedes Hering

Als Ort des Austauschs will die Bürgeraktion in Zukunft den Färberturm nutzen. Der 1795 erreichtete Holzturm wurde einst gebaut, um gefärbte Stoffbahnen zum Trocknen aufzuhängen. Später war das Gebäude mal Pferdestall, mal Lager, mal Trockenturm für die Schläuche einer Freiwilligen Feuerwehr. Dann stand es jahrelang leer und verkam, einmal brannte es. Die Stadt wandte sich schließlich an die Bürgeraktion. Die setzte sich dafür ein, neues Leben in den denkmalgeschützten Turm zu bringen – mit Erfolg: Seit September 2020 ist der Turm fertig und soll bald für erste kleinere Veranstaltungen öffnen. Wer vorab eine Tour wünscht, kann sich hier durch die Stockwerke des Färberturms bewegen.