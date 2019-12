Stadtdekan Thoma nach Attacke: "Dem Hass auf den Grund gehen"

Plus Der evangelische Dekan Michael Thoma spricht im Interview über die Reaktionen auf die tödliche Attacke am Königsplatz. Wie können wir Hass begegnen?

Stadtdekan Michael Thoma, am Mittwoch luden Sie und Stadtdekan Helmut Haug die Bürger zum stillen Gedenken ein. Warum?

Michael Thoma: Meine Wohnung in der Fuggerstraße liegt ja sehr nah am Tatort. Da spüre ich vor Ort, gerade auch am Rondell vor McDonalds, große Betroffenheit. Menschen sind schockiert und verunsichert. Sie wollen auch ihre Trauer und Anteilnahme zeigen. Gleichzeitig sind Stadtdekan Helmut Haug und ich auch von Augsburger Bürgern darauf angesprochen worden, einen Ort der Trauer anzubieten.

Wie war für Sie der Abend in der Moritzkirche?

Thoma: Den Raum der Stille in der klaren, dezent beleuchteten Moritzkirche habe ich als sehr stimmig empfunden. Er war ein guter Kontrapunkt zu der teils aufgeheizten Stimmung. Die Menschen haben das Angebot gut angenommen. Viele habe ich als sehr nachdenklich erlebt und habe zugleich eine große Solidarität und Verbundenheit gespürt.

Was wollten Sie den Menschen mit auf den Weg geben?

Thoma: Die Ruhe sollte helfen, die eigenen Gedanken zu sammeln. Aber auch durch Gebete und kurze Texte wollten wir der Angst und Verunsicherung entgegenwirken. Denn allein das sachliche Benennen nimmt schon einen Teil des Schreckens und macht uns handlungsfähiger. Es entsteht Gemeinschaft, die verbindet, und wir dürfen wissen: Gott ist bei uns. Unser Zusammenhalt macht uns stark. Gemeinsam können wir ein Zeichen für ein friedliches Miteinander setzen.

Warum macht diese Tat die Menschen so betroffen?

Thoma: Etwas Schreckliches ist geschehen, ein Mensch wurde getötet: – unvermittelt in der vermeintlichen Normalität, in der er fröhlich vom Christkindlesmarkt kommt. Innerhalb von Sekunden. Große Anteilnahme mit der Familie ist da. Zugleich stellt sich die Frage: Könnte mir das auch passieren? Auch wenn jeder Mensch vor Gott gleich wertvoll ist, so ist die Betroffenheit beim Tod eines Feuerwehrmanns, der sich für das Leben anderer einsetzt, doch besonders groß.

Was sagen Sie zu Hass und Hetze in den sozialen Netzwerken?

Thoma: Einerseits macht es mich betroffen und wütend, wie schnell Unterstellungen, ausländerfeindliche Parolen und menschenverachtende Äußerungen die Runde machen. Andererseits verwundert es mich fast nicht mehr, dass solche Ereignisse, wie schon so oft, instrumentalisiert werden. Wir dürfen uns an Hass, Hetze und Polemik aber nicht gewöhnen. Wir müssen nicht einer Meinung sein, aber wir brauchen den gesellschaftlichen Zusammenhalt und eine verbindende Sprache.

Wie können wir Hass begegnen?

Thoma: Wir müssen sachlich widersprechen und zugleich dem Hass auf den Grund gehen. Denn hinter dem Hass steckt neben politischen Interessen oft auch etwas anderes. Manche denken vielleicht, Angriff ist die beste Verteidigung. Wo kommt der Hass genau her? Da müssen wir ansetzen, auch wenn das sicher nicht einfach ist.

