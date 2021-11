Schleifenstraße, B17 und Co: So entstanden Augsburgs Stadtautobahnen

Plus „Entlastungsstraßen“ waren in Augsburg schon im Jahr 1930 geplant. Heute sind einige von ihnen befahrbar, manche Ideen wurden nicht Realität.

Der Verkehrsplan von 1930 stellte die Weichen für Schnellstraßen zur Umfahrung der Kernstadt und für „Umleitungsstraßen“ für den Fernverkehr. 1930 wurde eine autogerechte Region Augsburg vorbereitet, der Fernverkehr sollte aber nicht durch die Stadt fließen. Die Planungen schienen utopisch: Sie reichten Jahrzehnte in die Zukunft. 1930 gab es einen Bruchteil des heutigen Verkehrsaufkommens. Die Utopie wurde inzwischen Wirklichkeit: Der Verkehrsplan bildete die Voraussetzung für den Bau von „Tangenten“ seit dem Zweiten Weltkrieg.