10:09 Uhr

Stadtmarkt in Augsburg: Heute braucht es Geduld beim Einkauf

Einkaufen am Gründonnertag auf dem Stadtmarkt in Augsburg erfordert mitunter etwas Geduld.

Plus Einkaufen für die Osterfeiertage: Die Händler des Stadtmarkts rechnen mit einem großen Andrang der Kunden. Die Stadt setzt auf Sicherheitspersonal, das die Vorgaben kontrolliert.

Von Michael Hörmann

Der Stadtmarkt in Augsburg hat auch in der Corona-Krise geöffnet. Das anstehende Osterwochenende führt dazu, dass mit einem großen Andrang der Kunden gerechnet wird. Dies zeigt sich bereits am Donnerstagvormittag. Vor einzelnen Geschäften bilden sich Warteschlangen. Geduld gehört daher zum Einkauf dazu.

Die Stadt Augsburg reagiert ebenfalls. Man setzt auch an den Einkaufstagen vor Ostern auf Sicherheitspersonal. Bereits am vergangenen Samstag waren Mitarbeiter eines Security-Dienstes im Einsatz. Einkauf auf dem Stadtmarkt: So funktionieren die Kontrollen Dazu sagte Ordnungsreferent Dirk Wurm auf Anfrage unserer Redaktion: „Die Security auf dem Stadtmarkt war an den drei Eingängen zur Viktualienhalle positioniert. Nachdem es vereinzelt Klagen gab, dass die Durchgänge von den Wartenden an den Ständen nicht freigehalten worden waren, haben wir uns zu dieser Maßnahme entschlossen.“ Die Kunden seien gebeten worden, den vorgeschriebenen Abstand einzuhalten. Wurm: „Es funktionierte ohne Komplikationen.“ Nachdem zu den Osterfeiertagen mit einem größeren Kundenaufkommen gerechnet werde, werden sich diese Vorsichtsmaßnahmen am Gründonnerstag und Karsamstag wiederholt. Das städtische Marktamt hat auch in einem anderen Punkt reagiert. Es werden ab Donnerstag durch Ausweisung von „Austellbereichen“ für jeden Verkaufsstand Entzerrungen für die Kundenströme auf dem Stadtmarkt hergestellt. Die Einhaltung dieser Vorgaben erfolgt durch die eingewiesenen Mitarbeiter der Security und die Beschicker selbst, heißt es.. Lesen Sie auch: Corona macht wuseligen Samstagen in Augsburg ein Ende

