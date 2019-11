06.11.2019

Stadtplan mit Welterbe

Die neue kostenlose Karte gibt es unter anderem in der Bürgerinformation

Die Stadt hat jetzt einen neuen Stadtplan herausgegeben, in dem die 22 Welterbe-Stätten verzeichnet sind und mit einer kurzen Information erklärt werden. Die Karte im handlichen Format ist ab sofort kostenlos unter anderem in der Bürger- und Touristeninformation am Rathausplatz erhältlich. „Die Welterbe-Stätten sind ja teilweise nicht so einfach zu finden. Mit dem Plan gestaltet sich ein Besuch deutlich einfacher“, so Antonia Hager vom Unesco-Büro der Stadt. Geplant ist mittelfristig auch ein Plan oder eine App, die es ermöglicht, die Welterbestätten, die übers ganze Stadtgebiet verstreut liegen, unkompliziert mit dem Fahrrad zu erreichen.

Neben dem kleinen Gratis-Stadtplan hat die Stadt nach fünf Jahren turnusgemäß auch den „großen“ amtlichen Stadtplan erneuert. Er kostet 4,90 Euro. Auch im Zeitalter von Internet und Apps seien gedruckte Pläne nach wie vor gefragt, so Wilfried Matzke, Leiter des städtischen Geodatenamts.

Gegenüber dem bisherigen Stadtplan aus dem Jahr 2014 hat der aktuelle Plan etwa 50 neue Straßen eingezeichnet, unter anderem im Innovationspark und in diversen Neubaugebieten wie dem Martini- und Dehner-Park.

Mit seinem Angebot ist das Geodatenamt seit einigen Jahren auch im Internet präsent. Neben einem Stadtplan gibt es dort auch Themenkarten mit Bebauungsplänen, Lärm- und Luftschadstoffbelastung, Fahrradwegen oder potenziellen Solardachflächen. (skro)

