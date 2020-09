vor 3 Min.

Stadträtin Lisa McQueen erstattet Strafanzeige nach AfD-Kommentar

Stadträtin Lisa McQueen wird in einem Facebook-Kommentar von der AfD angegriffen. Ihre Qualifikation als OB-Kandidatin sei ihre Hautfarbe und ihr Geschlecht gewesen, heißt es dort.

Von Stefan Krog

Lisa McQueen, Stadträtin der Satirepartei "Die Partei", hat nach dem AfD-Kommentar auf Facebook Strafanzeige bei der Polizei wegen Beleidigung erstattet. Wie berichtet hatte der AfD-Kreisverband in einem Facebook-Kommentar über das von der "Partei" unterstützte Klimacamp geschrieben, die "Partei" habe mit McQueen eine OB-Kandidatin gehabt, "deren einzige Qualifikation allem Anschein nach war, maximalpigmentiert und weiblich (biologisch!) zu sein. Dünnes Brett insgesamt."

Lisa McQueen antwortet mit Anzeige auf AfD-Kommentar

Die "Partei" machte den Kommentar via Facebook selbst öffentlich und bezeichnete ihn als rassistisch und sexistisch. McQueen kündigte auf Anfrage auch an, sich an die Anti-Diskriminierungsstelle der Stadt zu wenden. Im Stadtrat hatte Oberbürgermeisterin Eva Weber McQueen öffentlich den Rücken gestärkt.

Sie sei "sprachlos über das, was manche in Kommentarspalten auf Facebook schreiben". Die AfD verteidigte den Kommentar. McQueen habe ihre Hautfarbe im Wahlkampf selbst thematisiert.

