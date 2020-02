16:06 Uhr

Stadtsparkasse Augsburg kündigt Prämiensparverträge

Plus Die Stadtsparkasse Augsburg beruft sich, wie andere Banken auch, auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs zum Prämiensparen. Was Verbraucherschützer jetzt raten.

Von Andrea Wenzel

Der Ärger begann aus Kundensicht am 14. Mai 2019, als der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden hatte, dass Sparkassen die sogenannten Prämiensparverträge unter gewissen Umständen kündigen dürfen. Für die Sparer deshalb ärgerlich, weil diese Anlageform für sie durchaus attraktiv ist. Denn neben den Zinsen gibt es jährlich eine zusätzliche, von den Sparkassen gezahlte Prämie. Diese ist abhängig vom Sparvolumen und steigt mit der Laufzeit an. Ein Beispiel: Wer einen Vertrag bei der Stadtsparkasse Augsburg hat und im Jahr 1000 Euro einbezahlt, bekommt in der höchsten Prämienstufe am Jahresende 500 Euro dazu. Das Prämiensparen ist außerdem risikofrei. Doch nun schauen viele Sparer in die Röhre.

Stadtsparkassen wird Prämiensparen zu teuer Mit der anhaltenden Niedrigzinsphase wurden diese Sparverträge für viele Kunden – vor allem in der höchsten Prämienstufe – noch interessanter, den Sparkassen allerdings machte die Anlageform Probleme. Sie wurde schlicht zu teuer. Erste Sparkassen begannen, die Verträge zu kündigen. Bis Ende 2019 hatten laut Stiftung Warentest bereits knapp 100 Institute entsprechende Schreiben verschickt. Die Stadtsparkasse Augsburg war nicht dabei. Wie jetzt allerdings aus Kundenkreisen bekannt wird, zieht auch das Augsburger Bankhaus nach. „Ab Mitte April werden wir Kunden, die einen nach BGH-Auffassung kündbaren Prämiensparvertrag haben, schriftlich mitteilen, dass wir zum 20. Juli 2020 ihren Vertrag kündigen. Die weiteren Planungen sehen vor, dass wir Mitte Juni und dann Mitte August die Kündigungsschreiben zum 22. September beziehungsweise. 24. November versenden“, bestätigt Pressesprecher Marcus Hupfauer auf Anfrage. Stadtsparkassen argumentieren mit Nullzinsphase Die Vorbereitungen dafür laufen bereits länger. Wie Sparkassenkunden berichten, wurden sie vor einigen Monaten von ihren Beratern darauf angesprochen, sich über Alternativen zum Prämiensparen zu informieren. 12.000 Verträge sind in Augsburg betroffen, 3800 davon unmittelbar, weil sie die Prämienhöchststufe erreicht haben und damit laut BGH-Urteil sofort kündbar sind. Aber auch jene Kunden, die erst bei einer zweiten oder dritten Kündigungswelle dabei sind, erhielten bereits entsprechende Hinweise seitens der Berater. Die betroffenen Prämiensparer regieren unterschiedlich auf die Kündigung. „Wieder einmal habe ich als kleiner Sparer verloren und muss unfreiwillig einen attraktiven Vertrag aufgeben“, ärgert sich eine Frau knapp über 50, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. Andere Kunden, mit denen wir sprechen und die ebenfalls nicht namentlich genannt werden wollen, sagen: „Ich ärgere mich zwar, kann das Vorgehen der Sparkasse angesichts des niedrigen Zinsniveaus und hinsichtlich des Wettbewerbs aber auch verstehen.“ Ähnlich argumentiert auch Sparkassen-Sprecher Marcus Hupfauer: „1993, als diese Sparform eingeführt wurde, war ein Szenario wie die jetzt anhaltende Nullzinsphase undenkbar. Diese Situation stellt das Kreditwesen vor neue Herausforderungen und fordert unser Haus in Zukunft massiv.“ Verbraucherschützer raten Prämiensparern zur Vorsicht Die Stadtsparkasse Augsburg ist eine der letzten großen bayerischen Sparkassen – sie hat über 200.000 Kunden –, die vom BGH-Urteil Gebrauch macht. Man habe sich bewusst Zeit gelassen, um Druck vom Kunden zu nehmen und in Ruhe nach attraktiven Alternativen zu suchen, heißt es zur Begründung. Verbraucherschützer beurteilen das Vorgehen der Finanzhäuser mit gemischten Gefühlen. „Ein Stück weit kann ich die Reaktion aufgrund der Niedrigzinsphase seitens der Banken verstehen. Dennoch muss man sagen, dass der Kunde in mehrerlei Hinsicht den Vertrag unter bestimmten Voraussetzungen abgeschlossen hat“, sagt Sibylle Miller-Trach, Finanzjuristin bei der Verbraucherzentrale Bayern. Als die Verträge abgeschlossen worden seien, habe der Kunde für das Produkt niedrigere Zinsen als damals üblich akzeptiert, um in den Genuss der Prämie zu kommen. Heute, wo diese Rechnung aufgehen würde, werden die Verträge gekündigt. Dazu seien in Werbebroschüren Beispielrechnungen mit 25 Jahren Laufzeit angegeben, die viele Kunden nun aber gar nicht erreichen würden. Betroffenen rät Miller-Trach, sich mittels Anwalt oder der Verbraucherzentrale beraten zu lassen, ob die Kündigung wirksam ist und inwiefern Chancen bestehen, sich dagegen zu wehren. „Wir legen das BGH-Urteil nämlich etwas anders aus und schauen, was dem Kunden bei Vertragsabschluss versprochen worden ist und welche konkreten Zusagen sich in den Verträgen wiederfinden“, so die Verbraucherschützerin. Da die Verträge von Stadtsparkasse zu Stadtsparkasse sehr unterschiedlich seien, komme es auf den Einzelfall an, ob ein Vorgehen gegen die Kündigung Erfolg versprechend ist. Stadtsparkasse Augsburg wirbt um Vertrauen In Augsburg wirbt Sparkassen-Sprecher Marcus Hupfauer derweil um das Vertrauen der Kunden: „Je nach Prioritäten und Präferenzen wird das Guthaben neu verwendet oder Möglichkeiten zur Kapitalanlage aufgezeigt. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam individuell passende Finanzlösungen finden.“ Manche Anlageformen hätten mittel- bis langfristig sogar bessere Renditechancen als der Prämiensparer. Auch Sonderkonditionen räumt die Stadtsparkasse beim Wechsel ein. Lesen Sie dazu auch den Kommentar:

