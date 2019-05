vor 27 Min.

Stadtsparkasse will keine Direktbank werden

Immer mehr Kunden nutzen die digitalen Angebote. Das Geldinstitut kämpft nach wie vor mit sinkenden Einnahmen. Wie wirkt sich das auf das Filialnetz aus?

Von Andrea Wenzel

Die Bankenwelt wird digital. Das ist nichts Neues. Auch bei der Stadtsparkasse Augsburg verfolgt man seit einigen Jahren eine entsprechende Strategie. Onlinebanking gibt es schon lange, es wurde die Echtzeitüberweisung eingeführt, seit Kurzem kann man nun auch kontaktlos per Handy bezahlen (derzeit nur für Android möglich) und wichtige und sensible Bankdaten und Dokumente in einem elektronischen Safe speichern.

116000 private Online-Nutzer bei der Stadtsparkasse

Mit über 116000 Online-Nutzern werden fast 63 Prozent der Privatgirokonten und 98 Prozent der Geschäftsgirokonten bereits auch digital geführt, teilte das Geldinstitut bei seiner Bilanzpressekonferenz mit. Die Webseite der Sparkasse wurde allein im Januar 2019 fast 900000 mal besucht, 350000 Zugriffe erfolgten via Tablet oder Smartphone. Die Sparkassen Banking-App wurde, Stand Januar, bereits auf 41000 mobilen Endgeräten von Kunden installiert. Tendenz der Zahlen steigend – quer durch alle Altersgruppen.

Entwickelt sich die Stadtsparkasse zu einer Direktbank? „Wir haben alle digitalen Angebote, die eine Direktbank braucht“, sagt Vorstandsmitglied Rolf Settelmeier. Dennoch will die Stadtsparkasse keine solche werden. „Der Kunde entscheidet. Wir sind Direktbank, bleiben aber auch Beraterbank und Spezialbank“, ergänzt Vorstandskollegin Cornelia Kollmer.

Kostendruck durch Niedrigzinsphase

Ein Fakt, der für die Stadtsparkasse Augsburg aus Sicht der Führungsriege auch als Erfolgsfaktor gesehen werden kann. Immerhin macht der Angebotsmix die Augsburger Regionalbank zu einer der erfolgreichsten deutschen Sparkassen und das Konzept wurde in einer Bewertung mehrerer Banken als sechst-innovativste des Landes ausgezeichnet. Die Digitalisierung macht für den Kunden vieles einfacher, sagt Cornelia Kollmer, sie spielt aber auch der Bank in die Karten. Nämlich dann, wenn es um den Kostendruck durch die noch immer anhaltende Niedrigzinsphase geht.

Geld verdienen wird mit der Nullzinspolitik für die Stadtsparkasse, wie auch für alle anderen Banken, nämlich zunehmend schwieriger. Die Kundeneinlagen stiegen zwar auch 2018 auf nunmehr rund 4,8 Milliarden Euro an. Doch vorwiegend wird das Geld auf wenig gewinnbringende Anlagen eingezahlt – sowohl aus Sicht der Kunden als auch der Bank. Einnahmequellen brechen damit weg und müssen an anderer Stelle kompensiert werden. Zwar wächst das Kreditgeschäft als größter Posten auf der Haben-Seite weiter an und erreichte 2018 mit einem Volumen von über 800 Millionen Euro Darlehenszusagen einen Rekordwert, doch die Verluste auf anderer Seite lassen sich nicht ausgleichen. So sank der Gewinn 2018 von 36,9 auf 26,9 Millionen Euro. 2016 lag er noch bei über 40 Millionen Euro. Die Bilanzsumme betrug knapp sechs Milliarden Euro (2017: rund 5,8 Milliarden Euro).

„Wir sind gezwungen, unsere Kosten anzupassen und neue Geschäftsfelder zu erschließen“, gibt Rolf Settelmeier unumwunden zu. Es werde bei Investitionen gespart und an der Effizienz geschraubt. Auch die Erhöhung der Kontoführungsgebühren zum 1. Juli gehört dazu.

Zahl der Mitarbeiter soll sinken

Ebenso sollen die Personalkosten von derzeit 64,4 Millionen Euro pro Jahr gesenkt werden. 2018 waren es daher schon 43 Mitarbeiter weniger als 2017. Damit sind derzeit noch 1023 Menschen bei der Stadtsparkasse beschäftigt. 2019 soll die Zahl noch einmal gesenkt werden. Das gehe erneut über natürliche Fluktuation, aber eben auch aufgrund der zunehmenden Digitalisierung. „Automatisierung hält Einzug und ersetzt die Arbeit mancher Mitarbeiter“, sagt Settelmeier. Zwar sei die Digitalisierung kein direkter Grund für einen Personalabbau, aber es entstünde durch digitalisierte Arbeitsabläufe kaum Mehrarbeit für die verbleibenden Kollegen.

Am Filialnetz will die Stadtsparkasse derzeit nichts verändern. Es bleibt bei den bisherigen Geschäftsstellen. Als letzte Maßnahme aus dem 2016er Standortkonzept steht lediglich noch eine Zusammenlegung zweier Geschäftsstellen in Lechhausen aus. Ist das abgeschlossen, betreibt die Sparkasse noch 30 Standorte in der Stadt.

Auch den Negativzins will die Sparkasse nicht an Privatkunden weitergeben. „Das passt nicht zur Philosophie der Sparkasse“, so Rolf Settelmeier. Geschäftskunden dagegen werden schon seit rund 3 Jahren an den Negativzinsen beteiligt. Hält die Zinspolitik der EZB so weiter an, könne für die deutsche Bankenwelt durchaus eine kritische Situation entstehen“, schätzt Settelmeier ein.

