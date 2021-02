vor 17 Min.

Stadtwerke drehen Hausbesitzer das Wasser ab - der ärgert sich

Weil das Wasser abgestellt ist, ärgert sich ein Hausbesitzer in Hochzoll.

Plus Ein Hochzoller Hausbesitzer ist sauer, weil die Stadtwerke Augsburg ihn auf dem Trockenen sitzen lassen. Wie es dazu kam und was die Stadtwerke dazu sagen.

Für Jürgen Lehl und drei weitere Hausbesitzer in der Mittenwalder Straße im Augsburger Stadtteil Hochzoll gab es am Dienstag eine unliebsame Überraschung: Kurzfristig musste das Wasser wegen einer Reparatur abgestellt werden. Doch statt der von den Stadtwerken angekündigten einstündigen Unterbrechung folgte eine deutlich längere wasserlose Zeit. "Weil ein Ersatzteil fehlte, ist der Wasserausfall nun bis Mittwoch angesetzt", sagte am Dienstagnachmittag ein verärgerter Hausbesitzer. Ihn ärgere auch die Informationspolitik der Stadtwerke.

Wasser abgestellt: Das sagen die Stadtwerke Augsburg

Jürgen Fergg, Sprecher der Stadtwerke, sagt, dass normalerweise ein bis zwei Tage vor einer Wasserabstellung informiert werde. In diesem Fall sei es kurzfristig gewesen, weil ein Anschlussventil ausgetauscht werden musste. Dabei gab es Verzögerungen. Es sei allerdings so, dass Wasser mit verringertem Druck zur Verfügung gestellt werde. Dem widerspricht Lehl: "Bei mir kommt nichts." Kurzfristig habe er sich deshalb mit Schnee beholfen. (möh)

