vor 56 Min.

Stadtwerkebusse setzen auf Strom-Unterstützung

So sehen die neuen Hybridbusse aus mit dem blauen Streifen unter dem Dach aus.

Die Busflotte bekommt zudem künftig einen blauen Streifen unter dem Dach als Markenzeichen

Die Stadtwerke nehmen kommende Woche sechs neue Busse in Betrieb, die über ein Hybridmodul verfügen. Beim Anfahren unterstützt ein Elektromotor den Biogas-Antrieb. Die Akkus werden beim Bremsen aufgeladen. Durch die neue Technik brauchen die neuen Busse 8,5 Prozent weniger Kraftstoff, so die Stadtwerke.

In den Bussen gibt es auch mehr Komfort. An der dritten Tür wurden die Doppelsitze durch Einzelsitze ersetzt, was Fahrgäste mit großen Koffern, Kinderwagen oder Rollatoren mehr Platz verschafft. Die neuen Busse verfügen auch über USB-Ladedosen fürs Aufladen von Handys. Die Busse fahren nicht nur mit neuer Technik, sondern auch mit neuem Aussehen. Ein blaues Band im Stadtwerke-Blau unterhalb des Daches ist das neue Markenzeichen. (skro)

