vor 27 Min.

Stalking: Augsburger stellt seiner Ex-Freundin massiv nach

Ein 38-Jähriger bedrängt und bedroht seine ehemalige Lebensgefährtin. Auch eine Verurteilung vor Gericht hält ihn nicht lange ab. Nun muss er ins Gefängnis.

Von Peter Richter

Die meisten Stalker sind Wiederholungstäter. Wie jener Augsburger, der jetzt vor dem Amtsgericht auf der Anklagebank saß. Der Angeklagte, erst diesen März zu einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt, hatte seiner Ex-Freundin weiter nachgestellt. Trotz eines gerichtlich verhängten Kontaktverbots sie übers Internet belästigt und auch bedroht. Insgesamt vier Mal. „Ich mache sie total kaputt, bis ich sie am Ende vernichten kann“, hatte er in einer Mail ihrem Bruder angekündigt. Dazu ein Foto beigelegt, das ihn in einem Waffengeschäft mit einer Pistole zeigt. Darunter die Textzeile: „bumm“.

Wie im Prozess eine Zeugin aussagte, hat die Frau bei ihrer polizeilichen Vernehmung geweint. Aus Angst vor ihrem früheren Freund soll sie erwogen haben, ihre Arbeitsstelle zu kündigen und Deutschland zu verlassen. Das Gericht hatte verzichtet, die Betroffene als Zeugin zu laden. Der Angeklagte hatte bereits nach seiner Festnahme vor der Polizei die Taten eingeräumt.

Auch im Prozess war der 38-Jährige voll geständig. Dennoch muss er, wie von Staatsanwältin Julia Köhlig gefordert, jetzt für sieben Monate ins Gefängnis. Da er gegen Bewährungsauflagen verstoßen hat, muss er außerdem die Strafe aus dem früheren Urteil absitzen. „Meine Sozialprognose für Sie“, so Richter Dominik Wagner an den Angeklagten gewandt, „ist denkbar ungünstig.“ Denn schon zwei Tage nach seiner Verurteilung im März hatte der 38-Jährige wieder angefangen, seiner Ex-Freundin nachzustellen. Dagegen ist der Verurteilte zuversichtlich. Auch, wie er dem Gericht mitteilte, weil er eine neue Freundin habe.