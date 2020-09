vor 32 Min.

Standesamtschef Karl Krömer ist ein Mann, der Tausende Ehen schloss

Plus Nach fast 40 Jahren geht Standesamtschef Karl Krömer in den Ruhestand. In dieser Zeit haben sich Trauungen sehr verändert. Warum Bürgermeister einen "Hochzeitsspickzettel" brauchen.

Von Fridtjof Atterdal

Gerade mal vier Leute waren üblicherweise bei einer Trauung anwesend, als Karl Krömer seinen Dienst als Standesbeamter bei der Stadt Augsburg aufgenommen hatte. "Braut, Bräutigam und die beiden damals noch obligatorischen Trauzeugen mehr waren in den 80er-Jahren bei einer Hochzeit nicht üblich", erinnert sich der Chef des Augsburger Standesamtes. Irgendwann kamen dann die Eltern und nahe Verwandte dazu. Dann wurden es immer mehr, bis heute, wo zumeist eine bunte Gästeschar das Trauungszimmer bevölkert. Viel hat sich geändert, seit Krömer 1982 im Standesamt anfing. Nach fast 40 Jahren bei der Stadt geht der Behördenleiter in der kommenden Woche in den Ruhestand.

In den 80er Jahren kamen zu Trauungen nur das Brautpaar und die Trauzeugen. Bild: Radoslaw Polizio (Symbol)

"Auffällig ist auch der Anspruch, der heute an eine standesamtliche Trauung gestellt wird", findet Krömer. War die Trauung früher eher ein nüchterner Verwaltungsakt, erwarten die Paare heute zumeist eine stimmungsvolle, persönliche Ansprache. "Ich mache das nach gefühlt 10.000 Trauungen einfach mit meiner Erfahrung - aber viele meiner jungen Kollegen machen sich da noch richtig einen Kopf und stecken viel Zeit in die Vorbereitung", so der Amtsleiter.

Eine Trauung, das sei im Grunde eine Abfolge von rechtlichen "Must-do-Schritten" und einiger "Nebenhandlungen", die jeder Standesbeamter nach eigenem Geschmack hinzufügt, erklärt Krömer, der seit über 20 Jahren den Nachwuchs ausbildet. Und nicht nur Standesbeamte gehen bei ihm in die Lehre – auch eine Vielzahl von Bürgermeistern hat bei ihm gelernt, eine würdevolle und vor allem rechtlich korrekte Trauung durchzuführen. "Kein Bürgermeister muss das tun, aber bislang wollte noch jeder trauen", verrät er. In der letzten Legislaturperiode ließen sich sogar neben Oberbürgermeister Kurt Gribl auch dessen Stellvertreter Eva Weber und Stefan Kiefer zu "Eheschließungsstandesbeamten" ausbilden. In dieser Periode würde aber nur Eva Weber Trauungen vornehmen, so Krömer. Extra für Weber und Kiefer entwickelte er einen "Hochzeitsspickzettel" mit allen notwendigen Schritten. "Der hat sich so gut bewährt, dass ich ihn jetzt auch in der regulären Ausbildung verwende", freut sich der Standesbeamte.

Standesamt als Spiegel der Gesellschaft

Die Arbeit des Standesbeamten sei ein Spiegel der Gesellschaft, ist Krömer überzeugt. Gerade beim Heiraten zeigten sich viele gesellschaftliche Tendenzen und Eigenheiten. "Das ist hoch spannend", findet er. "In den 80er-Jahren waren die Paare zum überwiegenden Teil Anfang bis Mitte 20 – heute ist der Durchschnitt zehn Jahre älter", hat er beobachtet. Das gelte allerdings nur für deutsche Paare – bei vielen Migranten seien die Paare auch heute noch erheblich jünger.

Die Arbeit mit Menschen aller Nationen und Kulturen ist es auch, die für Karl Krömer den Beruf des Standesbeamten so spannend macht. "Wir haben ständig mit ausländischem Recht zu tun und müssen uns mit den Vorschriften der unterschiedlichsten Länder befassen", sagt er. " Augsburg ist bunt und wird immer bunter – das spiegelt sich auch in unserer Arbeit wider", so der Standesbeamte. Und immer war es ihm ein großes Anliegen, Menschen durch den "Verwaltungsdschungel" zu leiten. "Ich gehe gerne mit Menschen um und freue mich, wenn meine Arbeit eine Auswirkung zeigt", sagt Krömer. "Vor einiger Zeit hat mich ein Mann im Garten einer Kneipe angesprochen", berichtet er. "Er sagte, ohne meine Hilfe vor 14 Jahren wäre seine Hochzeit mit seiner usbekischen Frau wohl nie zustande gekommen - so etwas freut mich natürlich."

Nicht nur Trauungen sind das tägliche Brot eines Standesbeamten – auch das Namensrecht spielt eine wichtige Rolle. Ob Fragen zum Familiennamen nach einer Eheschließung auftauchen oder der Nachwuchs einen besonderen Vornamen erhalten soll - auch hier sind die Beamten gefragt. Gerade bei der Vergabe von Vornamen seien die Augsburger allerdings recht konservativ, so Krömer. "Zu 99,9 Prozent sind die Namen im Rahmen oder die Eltern lassen sich durch ein Gespräch überzeugen", ist seine Erfahrung. Dass ein Name das Kindeswohl gefährdet - die einzige Grenze, die das deutsche Recht der Kreativität der Eltern setzt -, käme so gut wie nie vor.

Als Experte in Arbeitsgruppe zum Namensrecht

Dagegen sei das deutsche Namensrecht mehr als reformbedürftig. "Zerklüftet", nennt Krömer die Rechtslage mit quer über diverse Gesetze und Verwaltungsvorschriften verstreuten Regelungen.

Maximal zehn Personen dürfen Hochzeiten im Augsburger Trauraum beiwohnen. Im Fürstenzimmer (im Bild) sind es zwar 20 – doch das ist lange ausgebucht. Bild: Silvio Wyszengrad

Aus diesem Grund sitzt er zusammen mit namhaften Rechtsexperten und Professoren in einer Arbeitsgruppe des Bundesjustizministeriums, die eben diese Reform vorantreiben soll. Er stellt in diesem Gremium den "Verbindungsmann zur standesamtlichen Wirklichkeit" dar, wie er selbst sagt. "Die Vorschläge sind schon recht ausgereift und werden wohl in der nächsten Legislaturperiode behandelt werden", sagt Krömer. Mit dieser Tätigkeit sowie weiteren Ämtern beispielsweise im wissenschaftlichen Beirat des Bundesverbandes der Deutschen Standesbeamten werde es ihm auch im Ruhestand nicht langweilig werden, ist der scheidende Standesamtschef überzeugt.

