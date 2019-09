vor 1 Min.

Starbucks eröffnet in Augsburg eine zweite Filiale

Plus In der Gastroszene tut sich Einiges. Starbucks eröffnet eine zweite Filiale, die Hamburgerei kommt mit neuem Konzept wieder und ein Wirt sucht einen Nachmieter.

Von Stephanie Lorenz

Die Gastroszene in Augsburg ist ständig in Bewegung. Jetzt tut sich wieder Neues, unter anderem im weiteren Umfeld des (geschlossenen) Theaters am Kennedyplatz. Die Türen der Hamburgerei in der Ludwigstraße sind seit 20. August verschlossen. An diesem Tag hat Alex Prodea das Burger-Restaurant als Franchisenehmer übernommen. Die Firma, an die der 28-Jährige nun vertraglich gebunden ist, hat ihre Zentrale in München und betreibt dort bereits drei Hamburgerei-Filialen.

