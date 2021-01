vor 5 Min.

Statt Fitnesstraining Ärger über Schmiererei auf dem Parkplatz

Plus Unternehmerin Sharky von Stetten kämpft wie ihre Kollegen ums Überleben. Kurz nach Neujahr erlebte sie eine böse Überraschung, die bei ihr das Fass zum Überlaufen brachte.

Von Andrea Baumann

Freunde und Kunden kennen Sharky von Stetten als gutgelaunte Powerfrau. Auch während des zweiten Lockdowns treibt die Chefin des Fitness-Studios SharkYou in der Berliner Allee mit Video-Sportstunden regelmäßig den Puls der Trainingswilligen in die Höhe. Das Video, das die 46-Jährige kürzlich auf Facebook gepostet hat, fällt aus dem Rahmen. Von Stetten steht dabei auf dem Parkplatz ihres Studios, hinter ihr eine weiße Wand mit einer mehrere Meter langen Schmiererei. Mit Tränen in den Augen und zitternder Stimme tut die 46-.Jährige in dem knapp zweiminütigen Beitrag ihre Fassungslosigkeit kund.

Sport nur unter strengen Hygieneregeln

"Ich bin normalerweise nicht so empfindlich", kommentiert Sharky von Stetten das Video mit ein paar Tagen Abstand. Dass sich jemand - mutmaßlich zwischen Silvester und 4. Januar - an einer erst im Sommer frisch gestrichenen Wand ausgetobt hat, brachte bei ihr das Fass zum Überlaufen. Denn auch die Studiobetreiberin kämpft aufgrund der Corona-Epidemie ums wirtschaftliche Überleben. Erstmals im März mussten sie und ihre Mitarbeiter in Zwangspause gehen. Als die Sportstätte im Frühsommer wieder öffnen durfte, kamen die Kunden zurück. Allerdings nicht mehr so zahlreich wie vor der Pandemie. Dafür sorgten unter anderem die strengen Hygieneregeln, die pro Raum nur noch eine bestimmte Anzahl von Teilnehmern zuließen. Die fixen Kosten und die Honorare seien aber gleichgeblieben, egal ob 40 oder nur noch 20 Personen in einen Kurs kämen, sagt Sharky von Stetten.

Seit Ende Oktober ist das SharkYou wie alle anderen Fitnessstudios und Amateursportanlagen erneut geschlossen. Die festen Mitarbeiter befänden sich in Kurzarbeit, sie als Unternehmerin warte noch immer auf die zugesagte Novemberhilfe, schildert die Chefin ihre aktuelle Situation. Ein Ende dieses Zustands sei nicht abzusehen. Angesichts der hohen Infektionszahlen rechnet die Geschäftsführerin nicht mit einem baldigen Neustart. Im Frühjahr könnte es langsam wieder losgehen, hofft sie. Einen Normalbetrieb erwartet sie aber erst wieder, wenn ein guter Teil der Bevölkerung gegen das Corona-Virus geimpft ist. Wie schnell sie in ihrem Kursstudio mit sieben Trainingsräumen und einem Außenplatz wieder an die Zeit vor der Pandemie anknüpfen kann, steht in den Sternen. Während der vergangenen Monate seien nicht wenige Kunden abgesprungen.

Augsburgerin hofft, dass der Sprayer gefunden wird

Zunächst aber geht es der Augsburgerin darum, dass der Verursacher der Schmiererei gefunden wird. Gleich nachdem sie die böse "Neujahrsüberraschung" entdeckt hat, rief sie die Polizei und brachte die Tat zur Anzeige. Die Fachleute konnten den eigentümlichen Schriftzug entziffern: "Nico der Vernichter" steht an der Wand geschrieben. Die Polizei habe sie gefragt, ob sie mit jemandem namens Nico Ärger habe. Sharky von Stetten schüttelt den Kopf.

Auch diese Wand ganz in der Nähe des Fitness-Studios wird von Sprayern "verziert". Bild: Michael Hochgemuth

Ohnehin kann sie sich nicht vorstellen, dass jemand aus ihrem Umfeld die Straftat begangen hat. Klar sei nur: Der Übeltäter habe sich entweder über den eigentlich abgesperrten Parkplatz oder über den Fußweg am Lech Zutritt aufs Gelände verschafft und sich dann mit der Spraydose an der Wand verewigt. Ob Langeweile, Lust auf Nervenkitzel oder blinde Zerstörungswut dahinter steckt - die Fitnesstrainerin hätte das eine oder andere Rezept parat, wie jemand seine (überschüssige) Energie auf bessere Weise loswerden kann.

Lesen Sie auch:

Kleine Freiheiten im Lockdown: Diese Sportarten sind erlaubt

Die Verlierer des Lockdowns: Die Sportvereine sind in Not

Beim TSV 1871 Augsburg am Meierweg fahren die Bagger auf

Verein lässt Kinder erst nach Gerichtsbeschluss zurück in Kita

Themen folgen