vor 54 Min.

Staufalle B17: Bald starten die Arbeiten an der Augsburger Messe

Autofahrer müssen sich auf der B17 auf Behinderungen einstellen. Auf einem 1,5 Kilometer langen Teilstück wird die Fahrbahn saniert.

Von Michael Hörmann

Die B17 ist eine stark befahrene Straße. Autofahrer kennen die Situation. Staus und schleppender Verkehr sind an der Tagesordnung. Jetzt kündigt sich eine Verschärfung der Verkehrssituation an. Auf einem 1,5 Kilometer langen Teilstück im Stadtgebiet Augsburg wird in den nächsten Wochen die Fahrbahn saniert. Es dreht sich um den Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Eichleitnerstraße und Messe. Zudem werden die Auf- und Abfahrtsrampen der beiden Anschlussstellen erneuert. In der nächsten Woche beginnen Vorarbeiten. Sie finden nachts statt.

B17: So läuft die Sanierung der Fahrbahn

Die weitreichenden Arbeiten starten am Samstag, 6. Juli. Ab diesem Tag gibt es bis Sonntag, 28. Juli, Verkehrsbeschränkungen. Die Sanierung ist in zwei Abschnitte aufgeteilt. Es erfolgt dabei die Vollsperrung der zweispurigen Fahrbahn. Der Verkehr wird auf die jeweilige Gegenfahrbahn umgeleitet. So steht dann jeweils in jede Fahrtrichtung nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Wer öfters auf der B17 unterwegs ist, kennt dieses Vorgehen. So war es auch bei vorangegangenen Fahrbahnsanierungen.

Autofahrer müssen dabei beachten: Während der Straßenarbeiten auf dem Streckenabschnitt ist das Auf- und Abfahren an den Anschlussstellen zeitweise nicht möglich. Es wird eine entsprechende Umleitung ausgeschildert.

Auch die Stadt baut im Umfeld der B17. In der Eichleitnerstraße werden unter anderem zwei neue Ampelanlagen installiert. Auch die Fahrbahn wird saniert. Hier gibt es dann ebenfalls eine größere Sperrrung: Am Wochenende von Samstag, 20. Juli, (nach dem Ladenschluss, ab 21 Uhr) bis Montag 22. Juli (4 Uhr) ist der Einbau der Deckschicht in der Eichleitnerstraße geplant. Die Straße wird komplett gesperrt werden. Die Umleitungen für den Durchgangsverkehr erfolgt über die Gögginger Straße und Friedrich-Ebert-Straße.

