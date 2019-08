Staus und Baustellen behindern Retter: So angespannt ist die Lage in Augsburg

Plus Baustellen und Sperrungen machen Rettungskräften im Sommer zu schaffen. Gerade in Augsburg wird viel gebaut. Das sagen Einsatzkräfte aus der Region.

Augsburg ist in diesen Tagen eine Baustellen-Hochburg. Allein seit Jahresbeginn gab es Arbeiten an mehr als 2400 Orten im Stadtgebiet, die sich merklich auf den Verkehr auswirkten. Jetzt in den Sommerferien erreicht die Anzahl an Beeinträchtigungen einen Höhepunkt - und die Lage spitzt sich damit vor allem für Rettungskräfte zu, die auf dem Weg zum Einsatz im Stau hängen bleiben. Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) kritisiert die hohe Zahl der Baustellen und fordert, dass sich die Baubehörden besser mit Rettern abstimmen. Wie angespannt ist die Lage in und um Augsburg?

Einer internen Erhebung zufolge haben bayernweit mehr als 80 Prozent der 73 Rettungsdienstbereiche mit Behinderungen durch Verkehrsbaustellen zu kämpfen. Hierdurch würden nicht nur Anfahrtswege für Rettungsfahrzeuge verlängert, sondern teilweise gar unmöglich gemacht. "Es geht nicht um irgendeine Dienstleistung, die behindert wird", so Präsident Theo Zellner in einer Mitteilung des BRK. "Die Rettung von Menschenleben wird behindert und teilweise unmöglich gemacht."

Sprecher des BRK Augsburg: "Wir haben gelernt, damit zu leben"

Gerade auch Augsburg ist mit seinen 2400 Baustellen in diesem Jahr ein Brennpunkt. Das bestätigt BRK-Sprecher Sohrab Taheri-Sohi auf Nachfrage unserer Redaktion. Lothar Ellenrieder, Leiter des Rettungsdienstes beim Kreisverband Augsburg, meint resigniert: "Wir haben gelernt, damit zu leben. Augsburg ist ja die Hauptstadt der Baustellen."

Die Bundesstraße 17 stelle derzeit ein größeres Ärgernis für Rettungskräfte dar als innerstädtische Baustellen. Wer Patienten aus dem südlichen Landkreis etwa ins Klinikum fahren will, müsse sich Alternativen ausdenken. "Aber über die Navis werden eben auch die Autofahrer umgeleitet und so steht man wieder im Stau", merkt Ellenrieder an. Auch innerhalb der Stadt kenne jeder Augsburger die Schleichwege.

Problematisch ist für den Kreisverband in diesem Jahr, dass viele Baustellen in Augsburgs Innenstadt auf den klassischen Einsatzwegen der Rettungskräfte liegen und so ausgebaut sind, dass die Strecke nur mehr einspurig befahrbar ist. Als Beispiel nennt Ellenrieder den Leonhardsberg. Spätestens dann, wenn im Baustellenbereich ein Unfall passiere, sei man aufgeschmissen.

Der bayernweite BRK-Sprecher Taheri-Sohi merkt an, dass besonders der Einsatz im ländlichen Raum durch Baustellen und Straßensperrungen stark eingeschränkt sei. "Wenn ein Teil der Landstraße gesperrt ist, kann das einen Umweg von 15 bis 20 Kilometern bedeuten. Das kostet natürlich Ressourcen," so Taheri-Sohi.

Bayernweiter BRK-Sprecher: Baustellen gefährden 12 Minuten Hilfsfrist

Die Einsätze des BRK steigen jährlich. Es kommt daher immer öfter vor, dass alle Fahrzeuge im Einsatz sind. Die therapiefreien Intervalle werden dann bis zum Eintreffen der Rettungswagen mit einer Erstversorgung durch Ehrenamtliche, die Feuerwehr oder Krankenwagen überbrückt. Doch während Rettungswagen einer fahrenden Intensivstation gleichen, werden Krankenwagen in der Regel lediglich für Krankentransporte genutzt und verfügen daher nicht über dieselbe Ausstattung.

12 Minuten - das ist die offizielle Hilfsfrist für Rettungsdienste. Wer die 112 gewählt hat, sollte innerhalb dieser Zeit Hilfe von einem Sanitäter erhalten. Diese Hilfsfrist sei jedoch gefährdet, wenn beispielsweise Abschnitte auf der Autobahn oder der Bundesstraße durch Baustellenbegrenzungen nur einspurig befahrbar sind, erklärt BRK-Sprecher Taheri-Sohi. "Dann schalten die Einsatzfahrzeuge auch das Blaulicht ab und warten. Denn die Autofahrer können sich ja nicht in Luft auflösen." Auch blockierte Rettungsgassen oder Autofahrer, die sich im schlimmsten Fall quer stellen, würden ein rechtzeitiges Eintreffen der Sanitäter verhindern.

Ganz so schlimm ist die Lage in Augsburg und Umgebung allerdings nicht. Der Leiter des Rettungsdienstes gibt zumindest teilweise Entwarnung: "Noch ist die Rettungsdichte so hoch, dass wir die 12 Minuten Einsatzzeit immer einhalten. Wir haben in der Stadt eine Fahrzeit von 7 bis 8 Minuten im Durchschnitt." Die Situation sei tragisch, aber noch hinnehmbar.

Taheri-Sohi bestätigt die Darstellung von Ellenrieder: "Vor allem in der Stadt werden die 12 Minuten der Hilfsfrist oft nicht ausgeschöpft. Wenn man allerdings innerstädtisch 12 Minuten braucht, ist das schon bezeichnend," gibt der landesweite BRK-Sprecher zu bedenken.

Augsburger Feuerwehr setzt auf Umfahrungen der Baustellen

Deshalb fordert das Bayerische Rote Kreuz nun, dass sich Behörden enger mit den Rettungskräften austauschen. "Hilfsorganisationen müssen durch die zuständigen Bauämter besser und früher in die Planung von Baustellen einbezogen werden", fordert Präsident Theo Zellner. Sein Verband kritisiert die stellenweise noch unzureichende Zusammenarbeit mit den Bauämtern.

In Augsburg funktioniert diese bereits seit Jahren. Größere Baustellen teilt das städtische Baureferat dem Bayerischen Roten Kreuz mit. Früher hat es in der Zentrale auch für die kleineren Baustellen im Stadtgebiet einen "Baustellenplan" gegeben, dass habe man allerdings angesichts der Masse an Baustellen aufgegeben. Die Leitstelle schickt Ellenrieder zufolge im Zweifelsfall lieber ein Fahrzeug aus einer anderen Richtung und mit einer etwas längeren Anfahrtszeit zum Einsatzort, als eines, das auf dem Weg Baustellen passieren muss. Nicht nur die Staugefahr ist dabei ein Hindernis, auch müsste man in Baustellenbereichen besonders vorsichtig und dementsprechend langsamer fahren.

Anselm Brieger von der Berufsfeuerwehr Augsburg schätzt die Lage ähnlich ein. "Jede Baustelle ist für uns ein Erschwernis, aber wir versuchen das Beste daraus zu machen", so Brieger. Bei der Feuerwehr gebe es hierfür eine eigene Abteilung zur Einsatzvorbereitung. Diese arbeitet für die Kollegen im Einsatz Umfahrungen aus und steht stets in Verbindung zum Tiefbauamt der Stadt. Über die großen Baustellen im Stadtgebiet sei man auch hier informiert. Für die Schertlinstraße gebe es etwa Pläne, bis zu welcher Hausnummer das Löschfahrzeug über die Haunstetter Straße bzw. aus der anderen Richtung von der Gögginger Straße den Einsatzort anfährt. "Zu den Stoßzeiten mit viel Berufsverkehr kann es natürlich sein, dass wir nicht durchkommen", so Brieger. Der Autofahrer könne sich aber auch nicht in Luft auflösen.

