Alle Steakhäuser in Augsburg – ein Überblick

Wir verraten Ihnen in diesem Artikel wie viele Steakhäuser es in Augsburg gibt, wo sich diese befinden und welche Fleischspezialitäten es dort zu genießen gibt.

Die Gastro-Szene in Augsburg ist breit aufgestellt. Neben etlichen gutbürgerlichen Lokalen und verschiedenen landesspezifischen Restaurants gibt es auch diverse Gastronomiebetriebe, die eine Gourmetküche anbieten. In diesem Artikel stellen wir Ihnen die verschiedenen Steakhäuser der Fuggerstadt vor, nennen Ihnen die wichtigsten Kontaktdaten und verraten Ihnen wie Sie dort am besten hingelangen – inklusive Parkmöglichkeiten.

Die Steakmanufaktur – Das Steakhaus im Augsburger Stadtteil Hochfeld

Informationen: Die Steakmanufaktur befindet sich im Prinz-Karl-Palais im Augsburger Stadtteil Hochfeld und legt neben verschiedenen Fleischspezialitäten auch einen großen Wert auf die Bar des Restaurants, in der - nach eigenen Angaben - zu jedem Gericht ein passendes Getränk gereicht werden kann. In der Steakmanufaktur kann man unter anderem auch Kobe-Rind sowie andere Wagyu-Steaks bestellen.

Die Steakmanufaktur befindet sich im Prinz-Karl-Palais im Augsburger Stadtteil Hochfeld und legt neben verschiedenen Fleischspezialitäten auch einen großen Wert auf die Bar des Restaurants, in der - nach eigenen Angaben - zu jedem Gericht ein passendes Getränk gereicht werden kann. In der Steakmanufaktur kann man unter anderem auch Kobe-Rind sowie andere Wagyu-Steaks bestellen. Adresse: Schertlinstraße 23, 86159 Augsburg

Schertlinstraße 23, 86159 Augsburg Öffnungszeiten: täglich ab 17.30 Uhr.

täglich ab 17.30 Uhr. Kontaktmöglichkeiten: Das Team der Steakmanufaktur ist täglich telefonisch unter 0821 / 780 88 80 - 0 sowie per E-Mail unter info@steakmanufaktur.com zu erreichen. Für Reservierungen verwenden Sie bitte das Formular, das Sie auf der offiziellen Webseite der Steakmanufaktur finden, oder rufen das Restaurant direkt an.

Das Team der Steakmanufaktur ist täglich telefonisch unter 0821 / 780 88 80 - 0 sowie per E-Mail unter info@steakmanufaktur.com zu erreichen. Für Reservierungen verwenden Sie bitte das Formular, das Sie auf der offiziellen Webseite der Steakmanufaktur finden, oder rufen das Restaurant direkt an. Anfahrt und Parken: Sie erreichen die Steakmanufaktur mit den öffentlichen Verkehrsmitteln über die Haltestelle "Prinz-Karl-Palais" (Buslinien 35, 41, 43 und 92) innerhalb weniger Minuten zu Fuß. Autofahrer können in der Tiefgarage kostenfrei parken oder alternativ die Parkmöglichkeiten des nahegelegenen Edeka im Hochfeld nutzen.

Das Steakhaus in der Nähe des Augsburger Theaters – Das Azsteakas Augsburg

Informationen: Das Azsteakas Steakhaus in Augsburg bietet seinen Kundinnen und Kunden neben diversen Fleischsorten auch vegetarische und vegane Optionen an.

Das Azsteakas Steakhaus in Augsburg bietet seinen Kundinnen und Kunden neben diversen Fleischsorten auch vegetarische und vegane Optionen an. Adresse: Ludwigstraße 19, 86152 Augsburg

Ludwigstraße 19, 86152 Augsburg Öffnungszeiten: Die Küche des Azsteakas hat täglich zwischen 11.30 und 22.00 Uhr geöffnet.

Die Küche des Azsteakas hat täglich zwischen 11.30 und 22.00 Uhr geöffnet. Kontaktmöglichkeiten: Sie erreichen das Steakhaus Azsteakas telefonisch unter 0821 / 42 07 09 -36 sowie per E-Mail unter info@azsteakas.de. Über die offizielle Webseite des Steakhauses können Sie Reservierungen vornehmen und im Vorhinein durch die Speisekarte blättern.

Sie erreichen das Steakhaus Azsteakas telefonisch unter 0821 / 42 07 09 -36 sowie per E-Mail unter info@azsteakas.de. Über die offizielle Webseite des Steakhauses können Sie Reservierungen vornehmen und im Vorhinein durch die Speisekarte blättern. Anfahrt und Parken: Wenn Sie im Azsteakas essen gehen, erhalten Sie einen Parkrabatt für die Parkgarage in der Ludwigstraße. Wenn Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen wollen, können Sie entweder bis zur Haltestelle "Staatstheater Augsburg" (Straßenbahnlinie 4 und Buslinie 92) fahren oder innerhalb von etwa 10 Minuten das Azsteakas vom Verkehrsknotenpunkt "Königsplatz" aus erreichen.

Fleisch am Spiess - Das Steakhaus Spiesswerk in Augsburg

Informationen: Das Spiesswerk befindet sich direkt neben dem Azsteakas in der Ludwigstraße und bietet als Konzept Fleischspieße, frisch gewolfte Burger und dazu passende Drinks an. Auch Vegetarier können dieses Restaurant aufsuchen. Vegane Alternativen gibt es aktuell kaum.

Das Spiesswerk befindet sich direkt neben dem Azsteakas in der Ludwigstraße und bietet als Konzept Fleischspieße, frisch gewolfte Burger und dazu passende Drinks an. Auch Vegetarier können dieses Restaurant aufsuchen. Vegane Alternativen gibt es aktuell kaum. Adresse: Ludwigstraße 21, 86152 Augsburg

Ludwigstraße 21, 86152 Augsburg Öffnungszeiten: Das Spiesswerk serviert täglich zwischen 11.30 und 22.00 Uhr Fleischspezialitäten.

Das Spiesswerk serviert täglich zwischen 11.30 und 22.00 Uhr Fleischspezialitäten. Kontaktmöglichkeiten: Unter 0821 / 780 88 02 ist das Team des Spiesswerks in Augsburg während der Öffnungszeiten telefonisch zu erreichen. Alternativ können Sie das Steakhaus auch via E-Mail über food@spiesswerk.de kontaktieren. Reservierungen haben telefonisch zu erfolgen.

Unter 0821 / 780 88 02 ist das Team des Spiesswerks in Augsburg während der Öffnungszeiten telefonisch zu erreichen. Alternativ können Sie das Steakhaus auch via E-Mail über food@spiesswerk.de kontaktieren. Reservierungen haben telefonisch zu erfolgen. Anfahrt und Parken: Besucherinnen und Besucher des Spiesswerks in Augsburg erhalten ebenfalls einen Parkrabatt im Parkhaus in der Augsburger Ludwigstraße. Innerhalb weniger Minuten erreichen Sie das Spiesswerk fußläufig sowohl von der Haltestelle "Staatstheater Augsburg" (Straßenbahnlinie 4 und Buslinie 92) sowie vom Verkehrsknotenpunkt "Königsplatz" aus.

Hier kann der Gast sein Steak selbst grillen: Das Steakhaus Abacco´s in Augsburg

Informationen: Im Steakhaus Abacco´s, das Teil einer Schweizer Gastro-Kette ist, haben die Möglichkeit ihr Fleisch und Gemüse direkt am Tisch auf einem heißen Stein zu braten oder zu garen. Die Speisekarte des Abacco´s finden Sie auf der offiziellen Webseite des Steakhauses.

Im Steakhaus Abacco´s, das Teil einer Schweizer Gastro-Kette ist, haben die Möglichkeit ihr Fleisch und Gemüse direkt am Tisch auf einem heißen Stein zu braten oder zu garen. Die Speisekarte des Abacco´s finden Sie auf der offiziellen Webseite des Steakhauses. Adresse: Holzbachstraße 12 1/2, 86152 Augsburg

Holzbachstraße 12 1/2, 86152 Augsburg Öffnungszeiten: täglich zwischen 11.30 und 00.30 Uhr.

täglich zwischen 11.30 und 00.30 Uhr. Kontaktmöglichkeiten: Sie erreichen das Team des Abacco´s Augsburg telefonisch unter 0821 / 15 35 06 sowie per E-Mail unter augsburg@abaccos-steakhouse.de.

Sie erreichen das Team des Abacco´s Augsburg telefonisch unter 0821 / 15 35 06 sowie per E-Mail unter augsburg@abaccos-steakhouse.de. Anfahrt und Parken: Über die Haltestelle "Am alten Hessenbach" (Buslinie 32) erreichen Sie das Steakhaus innerhalb weniger Minuten zu Fuß. Alternativ können Sie direkt am Steakhaus parken.

Ein Steak in der Maxstraße genießen – Das Block House in Augsburg

Informationen: Das Block House in Augsburg ist Teil einer Steakhaus-Kette, die 21 Restaurants in ganz Europa betreiben. Es werden viele vegetarische Optionen angeboten.

Das Block House in Augsburg ist Teil einer Steakhaus-Kette, die 21 Restaurants in ganz Europa betreiben. Es werden viele vegetarische Optionen angeboten. Adresse: Ulrichsplatz 3, 86150 Ausburg

Ulrichsplatz 3, 86150 Ausburg Öffnungszeiten: Das Block House in Augsburg ist täglich zwischen 12.00 und 22.00 Uhr geöffnet. Freitag und Samstag können die Kundinnen und Kunden eine Stunde länger speisen.

Das Block House in Augsburg ist täglich zwischen 12.00 und 22.00 Uhr geöffnet. Freitag und Samstag können die Kundinnen und Kunden eine Stunde länger speisen. Kontaktmöglichkeiten: Sie erreichen das Team des Block House in Augsburg telefonisch unter 0821 / 319 84 33 - 0. Für Reservierungen suchen Sie bitte die offizielle Webseite des Steakhauses auf.

Sie erreichen das Team des Block House in Augsburg telefonisch unter 0821 / 319 84 33 - 0. Für Reservierungen suchen Sie bitte die offizielle Webseite des Steakhauses auf. Anfahrt und Parken: Die Haltestelle "Augsburg Ulrichsplatz" (Buslinien 22, 32 und 94) befindet sich direkt vor dem Steakhaus. ALternativ können Sie in einer der zahlreichen, umliegenden Parkgaragen Ihr Auto während des Besuchs im Block House parken.

Nur wenige Schritte vom Augsburger Rathaus entfernt – Das Steakhaus John Benton

Informationen: Das Steakhaus John Benton in Augsburg liegt sehr zentrumsnah und bietet verschiedene Fleisch und Burgervariatonen an.

Das Steakhaus John Benton in Augsburg liegt sehr zentrumsnah und bietet verschiedene Fleisch und Burgervariatonen an. Adresse: Karolinenstraße 8, 86150 Augsburg

Karolinenstraße 8, 86150 Augsburg Öffnungszeiten: Das John Benton hat von Sonntag bis Donnerstag zwischen 11.30 und 23.00 Uhr sowie Freitag und Samstag zwischen 11.30 und 00.00 Uhr geöffnet. Die Küche schließt jeweils eine halbe Stunde vor Ladenschluss.

Das John Benton hat von Sonntag bis Donnerstag zwischen 11.30 und 23.00 Uhr sowie Freitag und Samstag zwischen 11.30 und 00.00 Uhr geöffnet. Die Küche schließt jeweils eine halbe Stunde vor Ladenschluss. Kontaktmöglichkeiten: Das Team des John Benton Steakhaus in Augsburg ist telefonisch unter 0821 / 51 80 - 90 sowie per E-Mail unter info@johnbenton.eu erreichbar. Weitere Informationen sowie die Speisekarte finden Sie auf offiziellen Webseite des John Benton in Augsburg.

Das Team des John Benton Steakhaus in Augsburg ist telefonisch unter 0821 / 51 80 - 90 sowie per E-Mail unter info@johnbenton.eu erreichbar. Weitere Informationen sowie die Speisekarte finden Sie auf offiziellen Webseite des John Benton in Augsburg. Anfahrt und Parken: Das John Benton Steakhaus befindet sich in Laufdistanz zum Augsburger Rathausplatz, welcher mit den Straßenbahnlinien 1 und 2 sowie den Buslinien 90, 91 und 95 erreicht werden kann. Im Umkreis um das Steakhaus stehen Parkmöglichkeiten in ausreichender Anzahl zur Verfügung. Beispielsweise kann die nahegelegene Parkgarage am Ernst-Reuter-Platz genutzt werden.

El Rincon – Das argentinische Steakhaus in der Nähe des Schäzler-Palais Augsburg

Informationen: Das El Rincon versteht sich, nach eigenen Angaben, nicht nur als Steakhaus, sondern auch als Übermittler argentinischer Kultur. Die Küche ist ziemlich fleischlastig und für Vegetarierinnen und Vegetarier gibt es kaum Optionen.

Das El Rincon versteht sich, nach eigenen Angaben, nicht nur als Steakhaus, sondern auch als Übermittler argentinischer Kultur. Die Küche ist ziemlich fleischlastig und für Vegetarierinnen und Vegetarier gibt es kaum Optionen. Adresse: Predigerberg 10, 86150 Augsburg

Predigerberg 10, 86150 Augsburg Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag zwischen 18.00 und 22.00 Uhr. Sonntag und Montag ist das Steakhaus El Rincon geschlossen. Individuelle Öffnungszeiten können telefonisch vereinbart werden.

Dienstag bis Samstag zwischen 18.00 und 22.00 Uhr. Sonntag und Montag ist das Steakhaus El Rincon geschlossen. Individuelle Öffnungszeiten können telefonisch vereinbart werden. Kontaktmöglichkeiten: Sie erreichen das El Rincon in Augsburg telefonisch unter 0821 / 44 92 49 94 sowie per E-Mail unter restaurantelrincon@web.de. Die Speisekarte und weitere Informationen zu argentinischen Kultur finden Sie auf der offiziellen Webseite des El Rincon.

Sie erreichen das El Rincon in Augsburg telefonisch unter 0821 / 44 92 49 94 sowie per E-Mail unter restaurantelrincon@web.de. Die Speisekarte und weitere Informationen zu argentinischen Kultur finden Sie auf der offiziellen Webseite des El Rincon. Anfahrt und Parken: Über die Haltestelle "Augsburg Ulrichsplatz" (Buslinien 22, 32 und 94) erreichen Sie das El Rincon Steakhaus in Augsburg innerhalb weniger Minuten zu Fuß. Es stehen keine separaten Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

Steakhaus und Mexikanische Küche – Das Joe Peña's in Augsburg

Informationen: Die Küche des Joe Peña's bietet neben Steaks auch viele mexikanische Gerichte an. Neben Augsburg gibt es auch in neun anderen deutschen Städten eine Filiale von Joe Peña's.

Die Küche des Joe Peña's bietet neben Steaks auch viele mexikanische Gerichte an. Neben Augsburg gibt es auch in neun anderen deutschen Städten eine Filiale von Joe Peña's. Adresse: Müllerstraße 19, 86153 Augsburg

Müllerstraße 19, 86153 Augsburg Öffnungszeiten: Das Joe Peña's in Augsburg hat Sonntag und Montag zwischen 17.00 und 23.00 Uhr geöffnet. Dienstag ist Ruhetag. Mittwoch und Donnerstag ist es ebenfalls zwischen 17.00 und 23.00 Uhr geöffnet. Freitag und Samstag kann zwischen 17.00 und 00.00 Uhr gespeist werden.

Das Joe Peña's in Augsburg hat Sonntag und Montag zwischen 17.00 und 23.00 Uhr geöffnet. Dienstag ist Ruhetag. Mittwoch und Donnerstag ist es ebenfalls zwischen 17.00 und 23.00 Uhr geöffnet. Freitag und Samstag kann zwischen 17.00 und 00.00 Uhr gespeist werden. Kontaktmöglichkeiten: Das Joe Peña's in Augsburg erreichen Sie während der Öffnungszeiten telefonisch unter 0821 / 38 93 - 6. Für Reservierungen und die Speisekarte besuchen Sie bitte die offizielle Webseite des Joe Peña's.

Das Joe Peña's in Augsburg erreichen Sie während der Öffnungszeiten telefonisch unter 0821 / 38 93 - 6. Für Reservierungen und die Speisekarte besuchen Sie bitte die offizielle Webseite des Joe Peña's. Anfahrt und Parken: Direkt vor dem Joe Peña's stehen einige Parkmöglichkeiten für Sei zur Verfügung. Das Joe Peña's liegt zwischen den Haltestellen "Stephingerberg" und "Haindl" (beide Buslinien 35 und 44) und kann von beiden aus innerhalb weniger Minuten fußläufig erreicht werden.

John Farmer – Das Steakhaus in Augsburg-Hochzoll

Informationen: Das John Farmer Steakhaus befindet sich direkt an der B300 in Hochzoll und bietet seinen Gästen neben einer klassischen Steakhaus-Speisekarte auch die einer amerikanischen Küche an. Einen genaueren Blick auf die Speisekarte des Steakhaus John Farmer können Sie auf der offiziellen Webseite werfen.

Das John Farmer Steakhaus befindet sich direkt an der B300 in Hochzoll und bietet seinen Gästen neben einer klassischen Steakhaus-Speisekarte auch die einer amerikanischen Küche an. Einen genaueren Blick auf die Speisekarte des Steakhaus John Farmer können Sie auf der offiziellen Webseite werfen. Adresse: Friedberger Straße 103, 86163 Augsburg

Friedberger Straße 103, 86163 Augsburg Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 17.00 bis 23.00 Uhr, Freitag und Samstag: 17.00 bis 00.00 Uhr, Sonntag und an bayerischen Feiertagen: 11.30 bis 23.00 Uhr.

Montag bis Donnerstag: 17.00 bis 23.00 Uhr, Freitag und Samstag: 17.00 bis 00.00 Uhr, Sonntag und an bayerischen Feiertagen: 11.30 bis 23.00 Uhr. Kontaktmöglichkeiten: Reservierungen können Sie telefonisch unter 0821 / 59 99 84 - 0 sowie per E-Mail unter info@johnfarmer.de aufgeben.

Reservierungen können Sie telefonisch unter 0821 / 59 99 84 - 0 sowie per E-Mail unter info@johnfarmer.de aufgeben. Anfahrt und Parken: Sie erreichen das John Farmer bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln über die Haltestelle "Afrabrücke" (Straßenbahnlinie 6 sowie Buslinien 93 und 94), die nur eine Fußminute vom Steakhaus entfernt liegt. Alternativ befinden sich hinter dem Restaurant weitläufige Parkmöglichkeiten.

Das türkische Steakhaus in Augsburg-Göggingen – Das Etem Kasap & Grill

Informationen: Im Etem Kasap & Grill werden neben türkischen Fleischspezialitäten aus der hauseigenen Metzgerei auch Burger angeboten. Das Etem Kasap & Grill verfügt auch über einen Lieferdienst.

Im Etem Kasap & Grill werden neben türkischen Fleischspezialitäten aus der hauseigenen Metzgerei auch Burger angeboten. Das Etem Kasap & Grill verfügt auch über einen Lieferdienst. Adresse: Göggingerstr. 80, 86159 Augsburg

Göggingerstr. 80, 86159 Augsburg Öffnungszeiten: Montag: Ruhetag. Dienstag bis Samstag: 11.00 bis 22.00 Uhr. Sonntag: 17.00 bis 22.00 Uhr.

Montag: Ruhetag. Dienstag bis Samstag: 11.00 bis 22.00 Uhr. Sonntag: 17.00 bis 22.00 Uhr. Kontaktmöglichkeiten: Sie erreichen das Etem telefonisch unter 0821 / 58 97 17 50 sowie per E-Mail unter info@etem-augsburg.de zu erreichen. Die Speisekarte und weitere Informationen zum Etem Kasap & Grill finden Sie auf der offiziellen Webseite des türkischen Steakhauses.

Sie erreichen das Etem telefonisch unter 0821 / 58 97 17 50 sowie per E-Mail unter info@etem-augsburg.de zu erreichen. Die Speisekarte und weitere Informationen zum Etem Kasap & Grill finden Sie auf der offiziellen Webseite des türkischen Steakhauses. Anfahrt und Parken: Sie erreichen das Etem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln über die Haltestelle "Augsburg Burgfrieden" (Straßenbahnlinie 1 und Buslinien 90, 700 und 721) innerhalb weniger Minuten zu Fuß erreichbar. Alternativ können Sie die umliegenden Parkmöglichkeiten (beispielsweise des Mediamarktes) nutzen.

Argentinisches Steakhaus im Augsburger Sheridan Park: Die Churrascaria

Informationen: Das argentinische Steakhaus Churrascaria in Augsburg hat sich auf Rodizio, also verschiedene Fleischsorten an einem Spieß, spezialisiert. Es werden auch vegetarische Optionen angeboten.

Das argentinische Steakhaus Churrascaria in Augsburg hat sich auf Rodizio, also verschiedene Fleischsorten an einem Spieß, spezialisiert. Es werden auch vegetarische Optionen angeboten. Adresse: Graf-Bothmer-Str. 8, 86157 Augsburg

Graf-Bothmer-Str. 8, 86157 Augsburg Öffnungszeiten: Montag: Ruhetag, Dienstag bis Samstag: 17.00 bis 00.00 Uhr, Sonntag: 11.30 bis 14.30 Uhr und 17.00 bis 00.00 Uhr.

Montag: Ruhetag, Dienstag bis Samstag: 17.00 bis 00.00 Uhr, Sonntag: 11.30 bis 14.30 Uhr und 17.00 bis 00.00 Uhr. Kontaktmöglichkeiten: Sie können das Team der Churrascaria in Augsburg telefonisch unter 0821 / 650 59 666 sowie per E-Mail unter info@churrascaria-augsburg.de erreichen. Die Speisekarte und weitere Informationen zur Philosophie der Churrascaria finden Sie auf der offiziellen Webseite des Steakhauses.

Sie können das Team der Churrascaria in Augsburg telefonisch unter 0821 / 650 59 666 sowie per E-Mail unter info@churrascaria-augsburg.de erreichen. Die Speisekarte und weitere Informationen zur Philosophie der Churrascaria finden Sie auf der offiziellen Webseite des Steakhauses. Anfahrt und Parken: Die Haltestelle "Westfriedhof" (Straßenbahnlinie 6 und Buslinie 91) befindet sich nur wenige Meter von der Churrascaria in Augsburg entfernt. Alternativ können Sie vor dem Steakhaus parken.

Das Steakhaus im Einkaufszentrum: Das Bergius in Augsburg-Göggingen

Informationen: Im Bergius, das sich in der Einkaufswelt Seng in Augsburg Göggingen befindet, werden Steaks vom Dry-Aged Angus Rind zubereitet. Zudem werden auch vegetarische und vegane Optionen angeboten. Die vollständige Speisekarte und eine Übersicht über die Philosophie des Bergius finden Sie auf der offiziellen Webseite des Steakhauses.

Im Bergius, das sich in der Einkaufswelt Seng in Augsburg Göggingen befindet, werden Steaks vom Dry-Aged Angus Rind zubereitet. Zudem werden auch vegetarische und vegane Optionen angeboten. Die vollständige Speisekarte und eine Übersicht über die Philosophie des Bergius finden Sie auf der offiziellen Webseite des Steakhauses. Adresse: Bergiusstraße 1, 86199 Augsburg

Bergiusstraße 1, 86199 Augsburg Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 10.00 bis 23.00 Uhr, Sonntag: 14.30 bis 23.00 Uhr.

Montag bis Samstag: 10.00 bis 23.00 Uhr, Sonntag: 14.30 bis 23.00 Uhr. Kontaktmöglichkeiten: Sie erreichen das Team des Bergius während der Öffnungszeiten telefonisch unter 0821 / 90 62 31 29 sowie per E-Mail unter info@dasbergius.de.

Sie erreichen das Team des Bergius während der Öffnungszeiten telefonisch unter 0821 / 90 62 31 29 sowie per E-Mail unter info@dasbergius.de. Anfahrt und Parken: Über die Bushaltestelle "Göggingen, Schwabenweg" ist das Bergius innerhalb von 10 Minuten zu Fuß zu erreichen. Alternativ können Sie den Parkplatz der Einkaufswelt Seng während Ihres Besuchs im Bergius nutzen.





Lesen Sie dazu auch