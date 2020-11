16:19 Uhr

Stecken Jugendliche hinter dieser Beschädigung?

In Haunstetten wurde an einem geparkten Auto ein Außenspiegel abgetreten. Ein Anwohner hatte zuvor Beobachtungen gemacht.

Einem Anwohner in der Martinistraße in Haunstetten sind am Samstagabend gegen 20.35 Uhr Jugendliche aufgefallen, die laut Musik hörten und zu Fuß unterwegs waren. Kurz darauf hörte der Zeuge ein lautes Geräusch. Wie die Polizei berichtet, befürchtete er, dass die Jugendlichen geparkte Autos beschädigen.

Eine Polizeistreife stellte tatsächlich fest, dass an einem geparkten Nissan Micra der rechte Außenspiegel abgetreten worden war. Die Verdächtigen konnten sich noch vor dem Eintreffen der Polizei unerkannt vom Tatort entfernen. Um Hinweise bittet die Polizei unter 0821/323-2710. (ina)

