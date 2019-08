vor 23 Min.

Steckengeblieben: Feuerwehr befreit zwei Menschen aus Aufzug

Zwei Menschen waren in einem Aufzug eingeschlossen.

Für viele ist die Vorstellung im Aufzug stecken zu bleiben ein Albtraum. Zwei Menschen ist genau das am Dienstagabend passiert. Warum die Feuerwehr anrücken musste.

Und plötzlich blieb der Aufzug stecken. Es war am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr als die Berufsfeuerwehr zu einem Gebäude in die Brückenstraße in der Innenstadt gerufen wurde. Ein Aufzugsmonteur hatte die Helfer alarmiert, weil der Aufzug mit zwei Personen im 5. Obergeschoß stecken geblieben war. Zwar hatten die Eingeschlossenen den Aufzugsnotdienst gerufen. Doch durch einen technischen Defekt konnte der Aufzug nicht auf die Ebene eines Stockwerks bewegt werden. Dadurch entriegelten sich die Türen nicht selbstständig.

Da die Aufzugstür keine Notentriegelung besaß, rief der Monteur die Berufsfeuerwehr Augsburg. Zuerst entfernten die Helfer die kleine Glasscheibe an der Tür, um besser mit den Eingeschlossenen sprechen zu können. Zudem gelangte etwas mehr Luft in die Kabine. Der Aufzug wurde gesichert, dann die Aufzugstür mit einem Trennschleifer demontiert. Die Feuerwehr befreite die beiden. (ina)