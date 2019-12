11:19 Uhr

Stellt E-Scooter-Anbieter Voi in Augsburg feste Leihstationen auf?

So schön aufgereiht stehen die E-Scooter auch in Augsburg längst nicht immer am Straßenrand. Passanten beschweren sich häufig über wild geparte Roller.

Der E-Scooter-Verleih Voi, der auch in Augsburg aktiv ist, testet in Stockholm aktuell Stationen, die das Problem der wildgeparkten Roller eindämmen sollen.

Seit einem halben Jahr sind E-Scooter in Deutschland zugelassen, seitdem sorgen sie für Diskussionen. In größeren Städten haben Anbieter Verleihsysteme für die Roller aufgebaut. An fast jeder Ecke stehen die Scooter bereit und warten, dass ein Kunde sie mit seinem Smartphone freischaltet. Der fährt dann eine Weile damit und stellt den Roller an seinem Ziel ab, wo ihn der nächste Nutzer holen kann.

Nun beschweren sich Fußgänger und Fahrradfahrer immer wieder über Roller, die ihnen im Weg stehen - oder auch liegen, denn nicht jeder geht pfleglich mit den Rollern um. In Augsburg wird deswegen über Parkverbote diskutiert. Ein wirksames Mittel gegen wild geparkte und auf Gehwegen herumliegende Roller hat offensichtlich noch kein Anbieter gefunden.

In Augsburg stehen 100 Leih-E-Scooter von Voi

Das Unternehmen Voi, der bisher als einziger E-Scooter-Anbieter in Augsburg präsent ist und 100 Leihroller im Stadtgebiet anbietet, testet nun eine neue Idee: Das schwedische Unternehmen hat in Stockholm erste feste Stationen aufgestellt, die Fahrradständern ähneln, an denen Kunden die Roller abstellen können. Das schwedische Onlinenachrichtenportal DI Digital berichtet, dass in Stockholm nun testweise etwa zehn solcher Roller-Abstellstationen aufgestellt wurden. Diese sind auf privatem Grund, Voi arbeitet dafür mit verschiedenen Unternehmen und Einrichtungen zusammen. So stehen die bisherigen Rollerständer etwa vor einem Freizeitpark, vor Museen und Hotels.

We believe streets where e scooters are parked properly makes everyone happy. Therefore, we have made it easier to park your e scooter respectfully, whether you ride Voi or any other operator. Today, we are launching our first parking racks in Stockholm! https://t.co/9MBDTLxALA — VOI Technology (@voitechnology) 10. Dezember 2019

Voi könnte sich auch für Augburg feste E-Scooter-Leihstationen vorstellen

Wenn diese gut angenommen werden, will Voi auch in anderen Städten solche Stationen einführen. "Die ersten Stationen wird es in Skandinavien geben", erklärt Claus Unterkircher, General Manager für den deutschsprachigen Raum bei Voi. "Wir können uns vorstellen, mit der Stadt Augsburg ebenfalls darüber zu sprechen." Er sieht durch die Abstellmöglichkeit auch einen Vorteil für die E-Scooter-Fahrer: "Nutzer können hier sehr einfach parken, aber auch einfach Elektroroller ausleihen, weil sie dort leicht mehrere vorfinden." In Stockholm gibt es die ersten zehn dieser Stationen seit dem 10. Dezember. Laut Voi werden sie aktiv genutzt.

E-Scooter-Test in Augsburg: Wie praktisch sind die Roller wirklich?

Demnach könnte das System auch für andere Städte interessant werden. "Wir sind mit den Städten in einem regelmäßigen Austausch, wie wir mit zusätzlichen Parkmöglichkeiten die Akzeptanz von Elektrotretrollern weiter erhöhen können", sagt Unterkircher. "Eine genaue Timeline gibt es aber für eine mögliche Einführung in Augsburg noch nicht."

Voi ist laut eigenen Angaben der größte europäische Sharing-Anbieter für E-Tretroller. Das Unternehmen ist derzeit in 40 Städten und zehn Ländern in Europa präsent.

