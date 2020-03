Stichwahl in Augsburg: Heute heißt es Eva Weber gegen Dirk Wurm

Da haben Sie wohl recht, Herr Freund vergaloppiert sich wenn er den Abwärtstrend der Augsburger SPD auf Bundes- und Landestrends schiebt. Die SPD hat in Augsburg nun wirklich alles dafür getan um ihre Wählerschaft zu verlieren. Schön ist auch zu sehen, dass die SPD nur noch in Stadtteilen, die außerhalb der Böllerverbotszone und in Vierteln mit einem hohen Eigenheimanteil liegen, über 11 % kommt. Dort wird es naturgemäß einen hohen Anteil an verschließbaren Einzel- und Doppelgaragen geben, da wird es dann schwierig für die Knöllchenverteiler. Der Leidensdruck ist dort also geringer, als wie in den betroffenen Stadteilen in denen es viele Laternenparker gibt.



Ohnehin ein Witz, dass ein OB Kandidat fordert er müsst das Ordnungsamt weiter ausbauen für das subjektive Schutzgefühl der Bürger und das gerade in einer Stadt die auf dem Kriminalitätsrang der bayrischen Städten auf einem sehr guten 90 von 97 Plätzen liegt. Aber wie immer, umso mehr Indianer umso wichtiger der Häuptling und die Indianer wollen ja auch beschäftigt werden. Wie Sie sagten, man erntet was man sät!

