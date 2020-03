vor 57 Min.

Stichwahl in Augsburg: Zustellung läuft auf vollen Touren

Am Donnerstag oder spätestens am Freitag sollen alle Bürger ihre Wahlunterlagen im Briefkasten haben.

Am heutigen Mittwoch verschickt die Stadt die letzten Unterlagen. Am Donnerstag oder allerspätestens Freitag sollten sie bei den Bürgern ankommen.

Die Stadt hat am heutigen Mittwoch die letzten Briefwahlunterlagen für die Stichwahl verschickt. Inzwischen dürfte weit mehr als die Hälfte der insgesamt 215.000 Kuverts schon bei den Wählern angekommen sein. Am Donnerstag oder allerspätestens am Freitag sollen alle Haushalte ihre Unterlagen haben, so die Stadt. Inzwischen sind bereits die ersten Stimmzettel mit Kreuzchen wieder zurückgeschickt worden. Sie werden am Sonntag von 600 Wahlhelfern mit Schutzmasken und Handschuhen in Dreier-Teams ausgezählt.

Frühestens am Freitagmittag sollen sich Wähler bei der Stadt melden, die keine Wahlunterlagen bekommen haben. Das Wahlamt an der Blauen Kappe richtet "Walk-in-Schalter" ein, die am Freitag von 12 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet sind. Wer versichert, dass er keine Unterlagen bekommen hat, kann bis Samstag, 12 Uhr, einen neuen Wahlschein erhalten. Der alte wird für ungültig erklärt. Am Sonntag hat der Schalter von 10 bis 18 Uhr offen, aber nur für Bürger, bei denen Unterlagen nicht zustellbar waren. Wähler müssen dann vorher anrufen (324-1950 bis -1957). (skro)

