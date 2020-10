vor 33 Min.

Stimmungsbild: Was die Augsburger von den neuen Corona-Regeln halten

Plus Augsburg hat die Corona-Obergrenze überschritten. Die Stadt muss deshalb reagieren – unter anderem gilt eine Maskenpflicht in Teilen der Innenstadt. Was Passanten zu den neuen Regeln sagen.

Von Katrin Löwen

Die Stadt hatte es bereits erwartet – am Dienstagabend kam dann die Nachricht: Die Infektionszahlen in Augsburg haben die Corona-Obergrenze, ab der strengere Maßnahmen gelten müssen, überschritten. Damit gilt jetzt unter anderem in Teilen der Innenstadt auch im Freien eine Maskenpflicht. Zudem gibt es eine neue Sperrzeit für Gaststätten – ab 23 Uhr muss in den Lokalen Schluss sein mit dem Verkauf von Essen und Getränken. Und es gibt noch weitere Einschränkungen.

Entscheidend ist für die Stadt der Sieben-Tage-Wert: Er lag laut Gesundheitsamt am Dienstagabend bei 58,05 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Die bundesweite Obergrenze ist bei 50. Überschreitet eine Stadt oder ein Kreis diesen Wert, müssen die Kommunen etwas unternehmen, um die Zahlen wieder nach unten zu drücken. Die neue Corona-Regeln in Augsburg gelten seit Mitternacht, vorläufig für sieben Tage.

Die strengeren Regeln sollen dazu dienen, die Ausbreitung der Pandemie aufzuhalten beziehungsweise zu verlangsamen. Einige empfinden Maskenpflicht und Co. aber als zu starken Eingriff in ihr Recht, auch in Augsburg gab es immer wieder Demonstrationen dagegen. Bei einer kurzen (nicht repräsentativen) Umfrage in der Innenstadt gab es aber überwiegend Zustimmung zu den Regeln.

Befragte Passanten nehmen die Corona-Maßnahmen an

Raphaela und Jürgen Auer tragen die Masken bereits auf der Straße, obwohl das noch nicht Pflicht ist. Das Ehepaar findet nicht, dass die neuen Regeln eine Einschränkung darstellen. "Man kann damit umgehen", sagen die beiden, die aus Schondorf am Ammersee kommen und einen Tagesausflug nach Augsburg unternommen haben. "Natürlich wollen wir nicht, dass es die nächsten 50 Jahre so bleibt, aber für die nächste Zeit ist es vollkommen okay", finden sie.

Raphaela und Jürgen Auer sehen die zusätzlichen Maßnahmen in der Corona-Krise gelassen. Bild: Tanja Ferrari

Auch Katrin Demicarn aus Augsburg findet die neuen Corona-Regeln in Ordnung. "Die Leute übertreiben, wenn sie sich darüber aufregen", sagt die 22-Jährige. Es sei ja nicht für immer. Die junge Frau arbeitet in der Küche und im Verkauf. "Natürlich muss ich da die Maske tragen, aber das ist ja nicht schlimm."

Katrin Demicarn findet die neuen Corona-Maßnahmen vollkommen in Ordnung. Bild: Tanja Ferrari

Stefan Siller war vor zwei Wochen noch bei einem Fußballspiel. "Ich fand das Sicherheitskonzept eigentlich stimmig", sagt der 46-Jährige. Aber natürlich kann er verstehen, dass die Stadt auf Nummer sicher geht und Publikum vorerst aus den Stadien ausschließt. Fußballfans kämen oft mit der Straßenbahn ins Stadion. Auch wenn die Stadtwerke stets betonen, dass die Ansteckungsgefahr dort niedrig sei, könnte es bei längeren Fahrten vielleicht doch schwierig werden. Auch treffen sich die Fans in den Pausen bei den Toiletten und Imbissbuden. "Dann ist das natürlich schon ein Risiko", findet der Augsburger. Deshalb akzeptiere er die Vorsichtsmaßnahmen.

Familien stehen teilweise vor großen Herausforderungen

Angela Tuffentsammer wäre es lieber, es gäbe gar kein Corona. Die 27-Jährige beschwert sich aber nicht über die Regeln: "Es macht Sinn", findet die Augsburgerin. "Auch dass Treffen im privaten Raum nur für fünf Personen zugelassen sind. Irgendwo muss man ja die Grenze setzen." Die junge Frau arbeitet in der Jugendhilfe und hat dort keine guten Erfahrungen mit der Pandemie gemacht. Zwar könne sie die Kinder auf Abstand noch treffen, aber viele Familien hätten mit Problemen zu kämpfen.

"Eine alleinerziehende Mutter wurde jetzt auf Corona getestet", erzählt Tuffentsammer. "Sie lebt mit ihren drei Kindern auf engstem Raum zusammen. Ich frage mich schon, was mit ihnen passiert, wenn der Test positiv ausfällt. Wie werden die Kinder weiterhin versorgt? Die Familie kann nicht zu Hause bleiben, dafür ist einfach zu wenig Platz. Aber die Kinder können auch nirgendwohin, denn sie haben dann wahrscheinlich auch Corona. Ich fürchte, solche Fälle wird es jetzt öfter geben."

Angela Tuffentsammer findet die neuen Corona-Maßnahmen sinnvoll. Bild: Tanja Ferrari

Amin Souriti glaubt, dass die neuen Regelungen wichtig sind. Der 44-jährige Augsburger hat immer seine Maske dabei und sagt: "Wir wären jetzt nicht da, wo wir sind, wenn sich nicht ein kleiner Teil so lange geweigert hätte, die Regeln einzuhalten." Die Zahlen, glaubt er, wären viel niedriger, würden alle die Einschränkungen akzeptieren.

