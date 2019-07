vor 17 Min.

Störung am Hauptbahnhof sorgt stundenlang für Verspätungen

Viele Züge standen am Donnerstagvormittag im Raum Augsburg still. Bis zum frühen Nachmittag mussten Bahnreisende mit Verspätungen und Ausfällen rechnen.

Die technische Störung in einem Stellwerk am Augsburger Hauptbahnhof, die am Donnerstagvormittag zu erheblichen Verspätungen geführt hat, ist behoben. Das teilte die Deutsche Bahn gegen 10.30 Uhr mit. Fahrgäste mussten dennoch auch in den folgenden Stunden mit Verzögerungen rechnen. Teilweise kam es auch zu Zugausfällen.

Die endgültige Entwarnung, dass sämtliche Probleme behoben werden konnten und es keine Folgeverzögerungen mehr gebe, kam gegen 14.30 Uhr.

Züge wurden im Raum Augsburg zurückgehalten

Die Störung war bereits gegen 9 Uhr aufgetreten. Zwischenzeitlich war sie behoben worden, war dann aber erneut aufgetreten. Die Züge im Raum Augsburg wurden deshalb zunächst in den Bahnhöfen zurückgehalten. (AZ)

