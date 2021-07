Bands, Termine, Corona-Regeln: Das bietet das Strandkorb Open Air 2021 in Augsburg

Das Strandkorb Open Air 2021 findet aktuell in Augsburg statt. Hier finden Sie alle Infos rund um Programm, Bands, Line-up und Corona-Regeln.

Mit dem Strandkorb Open Air 2021 soll trotz Corona Festival-Feeling in Augsburg aufkommen. Zum Programm gehören viele Bands und Künstler, wobei sich das Line-up über viele Termine von Anfang Juli bis Mitte August erstreckt.

Das Konzept beim Standkorb Open Air: Verschiedenste Musiker und Bands spielen live im Freien ihre Songs - und die Zuschauer sitzen dabei ganz bequem in Strandkörben.

Das Festival findet an der Messe in Augsburg statt. Welche Bands beim Strandkorb Open Air 2021 mit dabei sind sowie alle Infos rund um Programm, Line-up, Termine und Corona-Regeln geben wir Ihnen hier in unserem Artikel.

Programm beim Strandkorb Open Air 2021 in Augsburg mit vielen Bands und Künstlern

Das Strandkorb Open Air 2021 ist vom 2. Juli bis zum 15. August 2021 angesetzt. Meistens sind die Künstler abends ab 20 Uhr zu sehen, doch an manchen Tagen findet auch tagsüber oder am frühen Abend Programm statt.

Zum einen treten verschiedenen Sänger und Bands auf - darunter Mike Singer, Pietro Lombardi, Max Giesinger, Gentleman, Giovanni Zarella, Chulcha Candela, Moni Inc. oder Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys. Dazu gibt es weitere Shows wie das Sommer Spezial oder Comedy Splash.

Das Strandkorb Open Air 2021 findet auf dem Augsburger Messegelände statt. Dieses ist sowohl mit dem Auto - es stehen zahlreiche Parkplätze für Besucher zur Verfügung - als auch mit den Öffentlichen - die Straßenbahnen fahren regelmäßig - gut zu erreichen.

Die Augsburger Messe ist Schauplatz des Strandkorb Open Air 2021. Foto: Silvio Wyszengrad, dpa (Archivbild)

Strandkorb Open Air 2021 in Augsburg: Termine und Line-up

Wer? Wann? Mono Inc. 2. Juli 2021, 20 Uhr Moop Mama 3. Juli 2021, 20 Uhr Max Giesinger 4. Juli 2021, 20 Uhr Heinz Rudolf Kunze 7. Juli 2021, 20 Uhr Comedy Splash 8. Juli 2021, 19 Uhr Philipp Poisel 9. Juli 2021, 20 Uhr In Extremo 10. Juli 2021, 20 Uhr Giovanni Zarella 11. Juli 2021, 13 Uhr Augsburg Olé 11. Juli 2021, 18 Uhr Jan Delay und Disko No.1 13. Juli 2021, 20 Uhr Michael Schulte 15. Juli 2021, 20 Uhr Bosse 16. Juli 2021, 20 Uhr VNV Nation 17. Juli 2021, 20 Uhr Michael Mittermeier 21. Juli 2021, 20 Uhr DORO Pesch 22. Juli 2021, 20 Uhr Helge Schneider 23. Juli 2021, 20 Uhr Fritz Kalkbrenner 24. Juli 2021, 20 Uhr Pizzera & Jaus 25. Juli 2021, 20 Uhr Hämatom 29. Juli 2021, 20 Uhr Wincent Weiss 30. Juli 2021, 20 Uhr Mike Singer 31. Juli 2021, 20 Uhr God Save The Queen 1. August 2021, 20 Uhr Johannes Oerding 3. August 2021, 19.30 Uhr Johannes Oerding 4. August 2021, 20 Uhr Revolverheld 5. August 2021, 20 Uhr Dicht & Ergreifend 6. August 2021, 20 Uhr Deine Freunde - Sommer Spezial 7. August 2021, 13 Uhr Schandmaul 7. August 2021, 20 Uhr Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys 11. August 2021, 8 Uhr Culcha Candela 12. August 2021, 20 Uhr Gentleman 13. August 2021, 20 Uhr Joris 14. August 2021, 20 Uhr Pietro Lombardi 15. August 2021, 13 Uhr

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Tickets: Wo kann man Karten für das Strandkorb Open Air 2021 in Augsburg kaufen?

Wenn Sie auf diesen Link klicken, gelangen Sie zur Homepage des Strandkorb Open Air 2021 in Augsburg. Hier können Sie für jedes einzelne Event Tickets im Vorverkauf erhalten. Ansonsten bietet auch Eventim einen Ticketverkauf an. Eine Abendkasse werde es nicht geben, um die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen besser einhalten zu können, so der Veranstalter.

Corona-Regeln beim Strandkorb Open Air in Augsburg 2021

Damit das Strandkorb Open Air 2021 in Augsburg überhaupt stattfinden kann, müssen sich Künstler und Bands wie auch Zuschauer an die geltenden Corona-Regeln und Hygiene-Maßnahmen halten. Laut Veranstalter bedeutet das, dass die Besucher alle auf unterschiedliche Eingänge verteilt und direkt ihren Plätzen zugewiesen werden, sodass der Mindestabstand stets eingehalten werden kann.

Die Strandkörbe wie auch Toiletten werden regelmäßig desinfiziert, auch vor Ort steht Desinfektionsmittel zum Gebrauch zur Verfügung. Im Strandkorb selbst gilt keine Maskenpflicht - auf dem Rest des Geländes muss allerdings eine Maske getragen werden.