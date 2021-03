18:18 Uhr

"Strandkorb Open Air": Jan Delay und Revolverheld kommen nach Augsburg

Jan Delay tritt beim Strandkorb Open Air an der Messe auf. Mit der Hip-Hop-Gruppe Beginner war er 2016 bereits in Augsburg zu Gast.

Das Staraufgebot fürs Strandkorb Open Air ab 4. Juni 2021 wächst. Es gibt aber auch eine Verlegung im Programm des Augsburger Festivals.

Von Lilo Murr

„Freunde bleiben“, eine der stärksten und zugleich ältesten Nummern von Revolverheld, nimmt die Band anscheinend wörtlich, zumindest was Augsburg betrifft. Im Juli 2019 rockten die Hamburger mit 4000 Fans beim Gaskessel und am 27. Juni kommen sie nun zum Strandkorb Open Air an die Messe Augsburg.

Jan Delay ist für das "Strandkorb Open Air" nicht das erste Mal in Augsburg

Die Liste der Künstler für dieses laut Veranstalter corona-taugliche Format wird länger und länger. Jetzt wurden laut Birgit Gipson vom Veranstalter außerdem die Auftritte von Jan Delay & Disko No.1 am 16. Juni und von Heinz Rudolf Kunze für 7. Juli bestätigt. Delays neues Album „Earth, Wind & Feiern“ erscheint im Mai, davon dürfte es dann beim Gig an der Messe einiges zu hören geben.

Jan Delay (bürgerlich Jan Philipp Eißfeldt) zählt als Solokünstler und Bandmitglied der „Beginner“ zu Deutschlands erfolgreichsten Musikern. Seine unverkennbare Stimme macht den 43-Jährigen auch zum gefragten Synchronsprecher, so war er für den Animationsfilm „Ich – einfach unverbesserlich“ oder für „Die Biene Maja“ im Einsatz. Auch die Augsburger Fans hatten bereits das Vergnügen mit dem gebürtigen Hamburger, als es „Kantine Goes Schwabenhalle“ hieß und im November 2016, die Beginner mit Frontmann Delay und heftigem Hip-Hop die Bretter der Halle erzittern ließen.

Auch Heinz Rudolf Kunze hat hier viele Fans. Im März 2020 wollte er in der Gersthofer Stadthalle seine neuesten Songs vorstellen, Corona machte es unmöglich. Jetzt kommt der Mann mit der außergewöhnlichen Stimme an die Messe. Am 7. Juli werden Songs wie „Dein ist mein ganzes Herz“, „Mit Leib und Seele“ oder „Finden Sie Mabel“ zu hören sein.

Strandkorb Open Air 2021 in Augsburg: Diese Künstler kommen

Die Liste, so Birgit Gibson, könnte noch ausgebaut werden. Und es gibt eine erste Verlegung: Der Auftritt von Joris, geplant für 15. August, muss aus terminlichen Gründen auf 14. August vorverlegt werden. Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Wie bereits berichtet, startet das Festival, bei dem immer beide Plätze im Strandkorb gebucht und bezahlt werden müssen, auch wenn man alleine kommt, mit Mike Singer am 4. Juni.

Mit von der Partie sind, neben vielen anderen, Michael Mittermeier, Dicht & Ergreifend, Philipp Poisel, Gentleman oder Pietro Lombardi.

