vor 21 Min.

Straßenbahn bei Unfall auf Haunstetter Straße entgleist

Bei einem Unfall an der Haunstetter Straße sind ein Auto und eine Straßenbahn zusammengestoßen. Die Linie 2 endet früher, Autofahrer müssen mit Staus rechnen.

Ein schwerer Unfall hat sich am frühen Donnerstagnachmittag an der Haunstetter Straße ereignet: Wie die Polizei mitteilt, sind ein Auto und eine Straßenbahn an der Einfahrt von der Haunstetter Straße zur MBB Sportgaststätte zusammengestoßen, die Straßenbahn ist dabei entgleist.

Wie viele Menschen bei dem Unfall verletzt wurden, ist bislang noch unklar. Weil die Straßenbahn geborgen werden muss, ist die Haunstetter Straße in Richtung Königsbrunn ab Höhe der Rumplerstraße (B300) gesperrt. Nach Angaben der Polizei müssen Autofahrer im gesamten Umfeld der Haunstetter Straße mit Staus und Behinderungen rechnen.

Straßenbahnen der Linie 2 Richtung Haunstetten fahren ab der Schertlinstraße in Richtung Messe und wenden dort. Von Haunstetten stadteinwärts ist aktuell kein Straßenbahn-Verkehr möglich. Das teilte eine Sprecherin der Stadtwerke mit. (ida)

Mehr dazu in Kürze hier.

