Straßenbahn defekt: Berufsfeuerwehr rückt an

Wegen einer defekten Straßenbahn kam es zu einem Einsatz in Oberhausen.

In Oberhausen ist am Samstagabend eine Straßenbahn mit einem Defekt liegen geblieben. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Stadtwerke sind auf so etwas vorbereitet.

Die Berufsfeuerwehr Augsburg wurde am Samstagabend gegen 22 Uhr nach Oberhausen in die Zollernstraße gerufen. Dort war eine Straßenbahn wegen eines technischen Defekts liegengeblieben. Mit Unterstützung der Spezialisten der Stadtwerke mussten die Einsatzkräfte die Straßenbahn anheben, damit die Tram repariert werden konnte.

Die Straßenbahn wurde mit speziellen Hebern angehoben. Damit unter der Straßenbahn gefahrlos gearbeitet werden konnte, wurde das Gefährt mit einem Unterbau abgesichert. Nachdem ein Monteur der Stadtwerke den technischen Defekt behoben hatte, konnte die Straßenbahn wieder abgelassen werden und selbständig zum Straßenbahndepot einrücken.

Die Straßenbahn wurde mit speziellen Hebern angehoben und dann abgesichert. Bild: Berufsfeuerwehr Augsburg

Die Kräfte der Berufsfeuerwehr Augsburg sind für Einsätze mit Beteiligung von Straßenbahnen besonders ausgebildet, um diese anheben zu können oder im Falle einer Entgleisung sie wieder in die Spur zu bringen. Dabei kooperiert die Feuerwehr eng mit den Spezialisten der Stadtwerke Augsburg und der AVG. (ina)

