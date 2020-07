vor 48 Min.

Straßenbahn entgleist bei Unfall in Lechhausen

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Tram der Linie 1 ist es am Freitagnachmittag in Lechhausen gekommen. Die Straßenbahn entgleiste.

Eine Tram und ein Auto sind am Freitag in Lechhausen kollidiert. Der Unfall passierte gegen 14 Uhr an der Kreuzung Blücherstraße/Kurt-Schumacher-Straße. Wie es genau dazu kam, steht bislang noch nicht fest. Offenbar ist ein Auto beim Abbiegen in die Straßenbahn der Linie 1 geprallt. Nach Angaben der Polizei wurden dabei zwei Personen leicht verletzt.

Durch die Kollision entgleiste die Tram mit zwei Achsen. Laut Polizei wird die Bergung voraussichtlich noch bis 16.30 Uhr andauern. Bis dahin kommt es zu Verkehrsbehinderungen - auch im öffentlichen Nahverkehr. (ina)

