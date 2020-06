11:00 Uhr

Straßenbahn entgleist in Kriegshaber

Eine Straßenbahn der Linie 2 ist am Dienstag in Kriegshaber entgleist. Warum sich die Auswirkungen auf den Verkehr in Grenzen hielten.

Es war kurz nach 16 Uhr, als die Straßenbahn aus den Schienen geriet. In dem Cityflex saßen zu dem Zeitpunkt keine Fahrgäste, denn der Vorfall passierte beim Rückwärts-Einfahren in die Wendestelle am alten Depot. Wie Stadtwerkesprecher Jürgen Fergg berichtet, war eine Weichenstörung schuld an dem Malheur.

Straßenbahn entgleiste in Kriegshaber

Einsatzkräfte der Feuerwehr hoben mit entsprechendem Werkzeug den vorderen Teil der insgesamt circa 40 Tonnen schweren Straßenbahn an, legten Bleche darunter und zogen das Gefährt wieder zurück in die Schienen. Laut Fergg übe die Berufsfeuerwehr zwei bis drei Mal im Jahr den Umgang mit entgleisten Straßenbahnen. Hierbei würden je nach Situation verschiedene Techniken angewandt.

Da derzeit sowieso zwischen Kriegshaber und der Uniklinik aufgrund von Bauarbeiten ein Schienenersatzverkehr besteht, konnten Fahrgäste auf Busse umsteigen. Gegen 19 Uhr aber war wieder alles in Ordnung. (ina)

Themen folgen