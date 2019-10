vor 53 Min.

Straßenbahnlinie 2 wird durch Busse ersetzt

Die Straßenbahnlinie 2 kann in den Herbstferien nicht in den Augsburger Stadtteil Haunstetten fahren. Der Grund ist eine Baustelle.

Die Straßenbahnlinie 2 kann in den Herbstferien nicht in den Augsburger Stadtteil Haunstetten fahren. Der Grund ist eine Baustelle.

Die Straßenbahnlinie 2 nach Haunstetten wird ab Samstag (26. Oktober) durch Busse ersetzt. Grund sind Bauarbeiten an der Gleiskreuzung mit der Localbahn auf Höhe der Rumplerstraße. Bis Donnerstag, 31. Oktober, fahren in der Herbstferienwoche zwischen Hauptbahnhof und Haunstetten-Nord Ersatzbusse.

Straßenbahn fährt nicht

Die Straßenbahnlinie 2 vom Uniklinikum wird am Königsplatz mit der Linie 6 verknüpft und fährt somit zwischen Friedberg-West und Augsburg-West. Die Linie 6 fährt damit während des Ersatzverkehrs nicht bis Hauptbahnhof, so die Stadtwerke. Zwischen Königsplatz und Hauptbahnhof stehen aber genug andere Linien zur Verfügung. Die Fahrpläne der Linien 24 und 25 in Haunstetten werden an die Fahrzeiten des B2 angepasst.

Eine Fahrspur für Baustelle

Im Bereich der Gleisbaustelle vor der Kreuzung mit der Rumplerstraße wird auf der Haunstetter Straße stadtauswärts eine der beiden Fahrspuren für die Bauarbeiten benötigt. In die Rumplerstraße kann jedoch abgebogen werden. (skro)

Themen folgen