Straßenkünstlerfestival: Das Programm für La Strada 2018

Vom 27. bis 29. Juli zeigen Straßenkünstler in Augsburgs Innenstadt ihr Können. Was ist bei La Strada 2018 alles geboten ist? Hier unsere Programmübersicht.

Akrobaten, Messerwerfer, Gaukler, Musiker: Jedes Jahr im Sommer kommen Künstler und Artisten aus aller Welt nach Augsburg, um beim Internationalen Straßenkünstler-Festival La Strada ihr Können zu zeigen und die Augsburger Innenstadt in eine große, bunte Bühne zu verwandeln.

Das La Strada 2018 findet von Freitag, 27. bis Sonntag, 29. Juli statt. Die Künstler treten auf zwei Bühnen - auf dem Rathausplatz und auf dem Holbeinplatz - auf sowie tagsüber spontan in den Altstadtgassen und auf vielen Plätzen in der Augsburger Innenstadt. Was wann wo geboten ist, sehen Sie in unserer Programmübersicht.

Programm La Strada 2018: Freitag, 27. Juli

Holbeinplatz

17.30 - 18.10 Uhr: Mauranga "The Great Wolynski" (Comedy, Jonglage, Circus)

18.10 - 18.50 Uhr: Cotzani & Wendy "Circus Day" (Zauberei, Messerwerfen)

18.50 - 19.30 Uhr: Kana "Welcome to Kana's World" (Jonglage, Hula Hoop)

19.30 - 20.10 Uhr: Mr. Mostacho "Equilibrium" (Circus, Comedy)

20.10 - 20.50 Uhr: Lena Köhn "Diaboloqueen - Inspired by Gravity" (Jonglage, Diabolo)

20.50 - 21.30 Uhr: Alakazam "The Human Knot" (Comedy, Jonglage)

21.30 - 23.30 Uhr: Belleville (Swing, Chanson, Jazz)

Rathausplatz

16.30 - 16.55 Uhr: Sportakrobatikverein Augsburg Hochzoll

17.00 - 17.40 Uhr: Uili So "Cafe Solo" (Akrobatik, Jonglage, Cyr-Rad)

17.40 - 18.20 Uhr: Vaya "Atempo" (Paarakrobatik, Bewegungstheater)

18.20 - 19.00 Uhr: Teatro Schabernack "Duo Infernale" (Comedy)

19.00 - 19.40 Uhr: Sara Twister "Ready. Aim. Fire" (Kontorsion, Bogenschießen mit den Füßen)

19.40 - 20.20 Uhr: Assircópatas "Montagem" (Jonglage, Comedy, Bewegungstheater)

20.20 - 21.00 Uhr: Clap Clap Circo "Gulp" (Comedy, Jonglage, Hula Hoop)

21.15 - 22.30 Uhr: Tocame Son (Livemusik)

22.30 - 22.45 Uhr: Feuerwerk

22.45 - 23.30 Uhr: Tocame Son (Livemusik)

La Strada, das Straßenkünstlerfest, hat die Augsburger in den vergangenen Jahren immer wieder verzaubert. Bild: Silvio Wyszengrad (Archivbild)

Programm La Strada 2018: Samstag, 28. Juli

Holbeinplatz

17.30 - 18.10 Uhr: Sara Twister "Ready. Aim. Fire" (Kontorsion, Bogenschießen mit den Füßen)

18.10 - 18.50 Uhr: Clap Clap Circo "Gulp" (Comedy, Jonglage, Hula Hoop)

18.50 - 19.30 Uhr: Vaya "Atempo" (Paarakrobatik, Bewegungstheater)

19.30 - 20.10 Uhr: Assircópatas "Montagem" (Jonglage, Comedy, Bewegungstheater)

20.10 - 20.50 Uhr: Teatro Schabernack "Duo Infernale" (Comedy)

20.50 - 21.30 Uhr: Uili So "Cafe Solo" (Akrobatik, Jonglage, Cyr-Rad)

21.30 - 23.30 Uhr: Belleville (Swing, Chanson, Jazz)

Rathausplatz

16.30 - 16.55 Uhr: Stac Festival-Crew (Musik, Tanz, Jonglage)

17.00 - 17.40 Uhr: Mr. Mostacho "Equilibrium" (Circus, Comedy)

17.40 - 18.20 Uhr: Lena Köhn "Diaboloqueen - Inspired by Gravity" (Jonglage, Diabolo)

18.20 - 19.00 Uhr: Alakazam "The Human Knot" (Comedy, Jonglage)

19.00 - 19.40 Uhr: Kana "Welcome to Kana's World" (Jonglage, Hula Hoop)

19.40 - 20.20 Uhr: Mauranga "The Great Wolynski" (Comedy, Jonglage, Circus)

20.20 - 21.00 Uhr: Cotzani & Wendy "Circus Day" (Zauberei, Messerwerfen)

21.15 - 22.15 Uhr: Crosspop (Livemusik)

22.30 - 22.45 Uhr: Feuerwerk

22.45 - 00.00 Uhr: Crosspop (Livemusik)

Freitag und Samstag gibt es zum Ausklang des La Strada 2018 ein großes Feuerwerk über dem Rathausplatz. Bild: Silvio Wyszengrad (Archivbild)

Programm La Strada 2018: Sonntag, 29. Juli

Holbeinplatz

18.00 - 18.25 Uhr: Die Talentbühne mit Künstlern des Stac Festival Augsburg

18.30 - 22.30 Uhr: La Grande Finale - gemeinsame Abschlussshow

Rathausplatz