21:00 Uhr

Streik an der Uniklinik Augsburg nun doch wegen Corona abgesagt

Plus Weil sich die Lage in der Notaufnahme zugespitzt hat, bricht Verdi den zweitägigen Streik vorzeitig ab. Zur Frühschicht am Dienstag sollen wieder alle Mitarbeiter antreten.

Von Fridtjof Atterdal

Verdi hat den zweiten Warnstreiktag am Universitätsklinikum Augsburg (UKA) am Montagabend überraschend abgesagt. Wie Gewerkschaftssekretär Tim Graumann am späten Abend mitteilte, seien die Zahlen in der Notaufnahme des Unikrankenhauses am Abend so angestiegen, dass eine Fortsetzung des Streiks nicht mehr zu verantworten wäre.

Noch am Montagmorgen hatte die Einschätzung der Gewerkschaft anders ausgesehen. Auch nach Gesprächen mit der Pflegedienstleitung des Uniklinikums sei man davon ausgegangen, dass der Streik trotz steigender Zahlen zu verantworten sei, so Graumann. Zu dieser Zeit wurden am UKA 39 Covid-19 Patienten behandelt. Davon mussten laut Klinikum acht intensivmedizinisch versorgt werden, sieben wurden beatmet. Dazu kamen noch fünf Verdachtsfälle in Abklärung sowie drei Patienten in der Kinderklinik.

Verdi hatte im Vergleich zu den Ende letzter Woche angekündigten Streiks bereits am Montagmorgen die Zahl der bestreikten Betten reduziert und der Klinikleitung angeboten, im Bedarfsfall streikende Pflegerinnen und Pfleger in Schlüsselbereichen wie der Intensivstation einzusetzen. Ansonsten wollten die Mitarbeiter aber an ihrem zweitägigen Streik, der von Montag bis Mittwoch jeweils nach der Spätschicht um 6 Uhr gehen sollte, festhalten.

Die Corona-Situation in der Notaufnahme hat sich zugespitzt

Die Situation in der Notaufnahme habe sich am Montagabend dann aber stark zugespitzt, berichtet Graumann. In ganz Augsburg steigen die Zahlen seit etwa einer Woche kontinuierlich an, der Wert an Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen war bis Montag auf über 112 gestiegen. Entsprechend nimmt auch die Zahl der Patienten zu, die im Klinikum behandelt werden müssen.

Graumann war am Montagabend in telefonischer Verbindung mit Notfallmedizinerin Renate Demharter, die gerade ihren Dienst in der Notaufnahme verrichtete. Es seien zu diesem Zeitpunkt so viele Corona-Patienten eingeliefert worden, dass man die Entscheidung revidiert und den Streik mit sofortiger Wirkung abgebrochen habe. "Bis auf die Streikleitung, die noch einiges organisieren muss, erscheinen morgen früh wieder alle Kollegen zum Dienst", so Graumann.

Laut Demharter kamen über den Tag noch zehn weitere Patienten mit Covid-Symptomen in die Notaufnahme, dazu wurden fünf Covid-Verdachtsfälle aufgenommen. Unter den Covid-Fällen sei auch eine Schwangere gewesen, so die Ärztin. "Meines Wissens nach musste keiner der Patienten auf die Intensivstation, aber die Zahl ist für einen Tag schon sehr hoch", so die Notfallmedizinerin.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen