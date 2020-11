06:43 Uhr

Streik und Krankheit: Mülltonnen sollen bald geleert werden

Nicht nur in der Hochfeldstraße im Bismarckviertel warten Mülltonnen auf ihre Leerung. Im gesamten Augsburger Stadtgebiet sind Tonnen stehen geblieben.

Plus Die Müllabfuhr in Augsburg hat sich krankheitsbedingt verzögert. Nun soll der Müll innerhalb dieser Woche mitgenommen werden.

Von Miriam Zissler

Papier und Kartonagen, die sich auf den Grünen Tonnen türmen, Graue und Braune Tonnen, die Gehwege säumen. Im Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb (AWS) der Stadt Augsburg ist es zunächst streik- und dann krankheitsbedingt zu Verzögerungen gekommen. Jetzt soll der Müll bald abgeholt werden.

Aufgrund des Streiks im öffentlichen Dienst waren die Tonnen bereits einmal stehen geblieben. Vergangenen Freitag sollten Extra-Touren des AWS Abhilfe schaffen und den Müll mitnehmen. Die Überstunden waren bereits angeordnet. "Wir hätten zehn bis zwölf Touren mit jeweils drei Mitarbeitern gebraucht, um den Müll zu beseitigen. Aufgrund von corona-bedingten Quarantänemaßnahmen und Krankheitsausfällen haben wir aber nur fünf Touren zusammenbekommen", erklärt zweiter Werkleiter Christopher Schuhknecht. Diese Woche habe sich die Situation geändert. "Da nun wieder einige Mitarbeiter aus dem Krankenstand zurückgekehrt sind, werden wir diese Woche Zusatzpartien einsetzen können." Der AWS sei zuversichtlich, die stehen gebliebenen Tonnen im üblichen Leerungsturnus diese Woche leeren zu können.

So können Augsburger zusätzlichen Müll abgeben

Man bedauere die Unannehmlichkeiten, so die Stadt, und bitte darum, die Tonnen so aufzustellen, dass die Verkehrssicherheit nicht gefährdet wird. Zusätzlich anfallender Müll kann in Plastiksäcken gesammelt und neben die Tonnen gestellt werden. Betroffen sind Graue, Grüne und Braune Tonne. Die Gelbe Wertstofftonne, die von einem privaten Unternehmen betreut wird, wurde turnusmäßig geleert.

