Streiks in Nahverkehr und Kitas: Massive Einschränkungen in Augsburg

Wegen des Streiks im Nahverkehr werden am Dienstag weniger Busse und Straßenbahnen in Augsburg im Einsatz sein.

Plus Busse und Straßenbahnen werden am Dienstag in Augsburg bestreikt. Verwirrung gibt es in den städtischen Kindertagesstätten. Ein Überblick über die Streiklage in der Stadt.

Von Michael Hörmann

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst werden am Dienstag in Augsburg zu massiven Einschränkungen führen. Betroffen davon ist in erster Linie der öffentliche Nahverkehr. Viele Busse und Straßenbahnen in Augsburg stehen still. Die Stadtwerke versuchen, mit einem Notfahrplan zu reagieren. Zweiter Schwerpunkt der Streiks sind am Dienstag die städtischen Kindertagesstätten. Anlass für die Warnstreiks ist die festgefahrene Situation in der laufenden Tarifrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaft Verdi verhandelt mit den kommunalen Arbeitgebern. Um Druck aufzubauen, werden die Streiks verschärft.

Streiks im Nahverkehr: Welche Busse und Trams fahren in Augsburg?

Dass es am Dienstag eine große Protestaktion im Nahverkehr geben werde, hatte Verdi frühzeitig bekannt gegeben. Zu Details der Aktionen hielt sich die Gewerkschaft vorher selbst bedeckt. Die Stadtwerke Augsburg waren am Montagmittag bereits informiert. Mitarbeiter der Stadtwerke im Nahverkehr seien aufgerufen, ganztags, von 0 bis 24 Uhr, die Arbeit niederzulegen.

Stehen Busse und Straßenbahnen am Dienstag in Augsburg still? Bild: Silvio Wyszengrad

Am Dienstagmorgen teilten die Stadtwerke mit, dass von 130 Bussen und Trams nur fünf die Wagenhallen verlassen hätten. Damit komme der Nahverkehr in Augsburg fast vollständig zum Erliegen.

Externe Busunternehmen kurzfristig einzusetzen, sei wegen der fehlenden notwendigen technischen Ausrüstung der Busse und der umfangreichen Schulung des Fahrpersonals nicht möglich. Ein Notfahrplan müsste kurzfristig ausgearbeitet werden, so Fergg: "Wir müssen in der Früh die Lage möglichst schnell beurteilen und entsprechend der Verfügbarkeit Personal und Fahrzeuge einsetzen." Dies dürfte hektisch werden. Man versuche, den Fahrgästen jedenfalls ein bestmögliches Angebot zur Verfügung zu stellen. Fergg: "Wenn wir in der Früh mehr Klarheit haben, werden unsere Verkehrsplaner möglichst schnell einen Notfahrplan aufstellen. Wie das aussehen kann, weiß noch niemand."

Auch in Augsburger Kitas wird gestreikt

Das Personal in Kindertagesstätten ist für Dienstag ebenfalls zum Streik aufgerufen. Betroffen davon sind allein die städtischen Kindertagesstätten. In welcher Form die Einrichtungen geöffnet haben, ist offen. Weder Verdi noch die Stadt Augsburg legen sich fest. Verdi-Bezirksgeschäftsführer Erdem Altinisik sagt: "Komplette Schließungen von Kitas sind von uns nicht beabsichtigt, können aber nicht ausgeschlossen werden." In dringenden Fällen sollte die Betreuung möglich sein. Eltern seien bereits am Freitag informiert worden, damit sie sich auf die Situation einstellen könnten. Bei der Stadt Augsburg hieß es am Montag, dass die Auswirkungen des Streiks nicht einschätzbar seien.

Die Stadt Augsburg als Träger der Einrichtungen rät Eltern, sich auf Einschränkungen einzustellen und möglichst selbst geeignete Alternativen für die Kinderbetreuung am Streiktag herzustellen. Am Streiktag würde dann in den nicht geschlossenen Kitas gegebenenfalls nur ein eingeschränkter Betrieb stattfinden. Besondere Aktivitäten, wie etwa geplante Ausflüge, entfallen. Im Hort würden keine Hausaufgaben gemacht.

Bürgerbüros in Augsburg bleiben wegen der Verdi-Warnstreiks teils geschlossen

Am Montag blieben die Bürgerbüros in Lechhausen und Haunstetten kurzfristig geschlossen. Dies kam bei manchen Bürgern nicht gut an. In der Neuburger Straße in Lechhausen standen gegen halb drei zwei Frauen und drei Männer vor der verschlossenen Tür. Die kleine Runde wirkte ratlos, zumal nur auf einem kleinen Aushang zu lesen war, dass der Betrieb im Bürgerbüro am Montag ruhe. "Ich hatte einen Termin und habe extra freigenommen", klagte ein Mann, "und warum informiert man mich dann nicht wenigstens per Mail, dass das Büro geschlossen ist?"

Bei der Stadt Augsburg hieß es, das für die Bürgerbüros zuständige Bürgeramt sei sehr kurzfristig über die Streiks informiert worden. Helmut Truschies von der Stadt erläutert: "Somit war kein Zeitfenster vorhanden, um die Bürger, welche einen Termin vereinbart hatten, zu verständigen." Allerdings blieben einzelne Ämter geöffnet. Beamte, die bei der Stadt tätig sind, waren nicht zum Streik aufgerufen. Sie verrichteten ihren Dienst wie gewohnt. Truschies: "Deshalb blieben lediglich die Bürgerbüros Lechhausen und Haunstetten aufgrund des Streiks geschlossen, die übrigen Bürgerbüros bewältigten alle vereinbarten Termine." Die vom Streik betroffenen Bürger werden gebeten, einen neuen Termin zu vereinbaren.

Müllabfuhr: Gestreikt wurde am Montag auch beim Abfallwirtschaftsbetrieb. Allerdings rückten, wie zu hören war, doch einige Müllfahrzeuge aus, weil die Beschäftigten in der Früh noch gar nichts vom Streikaufruf wussten. Der Streik startete somit mit Verzögerung. Die Bürger spürten die Folgen, weil die bereitgestellten Tonnen in vielen Fällen nicht geleert wurden.

Universitätsklinikum: Ein offiziell angekündigter Streik findet vorerst nicht statt. Am Mittwoch, 30. September, gibt es am Vormittag eine Protestaktion. Sie ist auf 9.30 Uhr angesetzt. Die Beschäftigten des Universitätsklinikums wollen laut Verdi ein erstes Zeichen dafür setzen, "dass eine Aufwertung der Berufe im Krankenhaus dringend notwendig ist".

