Streit an Tankstelle: 19-Jähriger durch Messerstich verletzt

Zu einer folgenschweren Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist es an einer Tankstelle in der Innenstadt gekommen. Plötzlich stach ein 18-Jähriger zu.

Zu der körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern aus Augsburg kam es laut Polizei am Sonntagmorgen gegen 3.45 Uhr im Bereich einer Tankstelle in der Pilgerhausstraße. Ein 18-Jähriger stach dabei mit einem Messer dem 19-jährigen Kontrahenten in die Brust. Dieser wurde nach Angaben der Polizei nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung in die Uniklinik Augsburg gebracht.

Der vermeintliche Täter konnte an seiner Wohnung festgenommen und die Tatwaffe sichergestellt werden. Die näheren Umstände und Hintergründe der gefährlichen Körperverletzung ermittelt die Kriminalpolizei Augsburg. (ina)

