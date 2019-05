14:40 Uhr

Streit im Restaurant: Mann schlägt Arbeitskollegen mit Löffel bewusstlos

In einem Restaurant in der Augsburger Innenstadt geraten zwei Mitarbeiter aneinander. Es bleibt nicht beim verbalen Streit.

Die Sitten in der Gastronomie können auch mal rau sein - so rau, wie nun in einem Betrieb in der Innenstatt sind sie aber wohl selten. Wie die Polizei berichtet, gerieten am Dienstag um 19 Uhr zwei Angestellte in einem Restaurant aneinander, welches sich in einem größeren Einkaufscenter in Augsburg befindet. Im Verlauf des Streits schlug ein 40-Jähriger seinem 36-jährigen Kollegen mit einem Eisenkochlöffel so stark auf den Hinterkopf, dass dieser bewusstlos wurde, heißt es weiter. Der Chef des Restaurants brachte den Geschädigten in die Notaufnahme der Universitätsklinik Augsburg. Die Hintergründe des Streits sind bis zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Der Geschädigte ist auf dem Weg zur Besserung, so die Polizei. (jaka)