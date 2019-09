13:58 Uhr

Streit in Tram: Mann zückt wohl aus Notwehr Messer

An der Haltestelle Bärenwirt in Oberhausen verließen die drei Männer die Tram. Doch die Auseinandersetzung ging noch weiter.

Drei junge Männer sind am Donnerstag in einer Tram der Linie 4 in Streit geraten. Einer sagt, er habe aus Notwehr ein Messer gezogen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Es war am Donnerstag kurz nach 17 Uhr, als drei junge Männer anfingen in der Straßenbahn der Linie 4 zu streiten. Die Auseinandersetzung begann bereits am Königsplatz und setzte sich bis zur Haltestelle Bärenwirt fort. Nachdem die Streithähne die Straßenbahn verlassen hatten, sollen zwei der Beteiligten den 26-Jährigen verfolgt und bedroht haben. Dieser hätte deshalb aus Notwehr ein Messer gezogen, um seine Verfolger auf Abstand zu halten, so die Polizei. Die beiden Männer haben sich in Richtung Dieselstraße entfernt.

Der 26-Jährige beschreibt seine Kontrahenten wie folgt: circa 18 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, arabisches Aussehen, schwarze beziehungsweise dunkle Jacke. Einer der beiden war schlank, der zweite hatte eine kräftige Statur.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden. (ina)

