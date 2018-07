vor 52 Min.

Streit in einer Kneipe eskaliert: Schlag mit Stuhl

In einer Kneipe gerieten drei Männer in Streit. Der Anlass war eher gering, einer schlug jedoch mit einem Stuhl zu.

Zu einer Auseinandersetzung unter insgesamt drei Gästen kam es am Montag gegen 22.45 Uhr in einer Kneipe in der Neuburger Straße. Anlass des Streits war laut Polizei der Umstand, dass eine Person seinen Fuß auf einem Stuhl ablegte. Ein Gast sprach ihn darauf an, woraufhin der 49-Jährige laut Polizei nach einem Stuhl griff und auf sein Gegenüber eingeschlagen habe. Einem weiteren Gast habe er eine Ohrfeige verpasst. Alle drei Personen verließen dann das Lokal. Beide Geschädigten warteten unweit des Tatorts auf die Polizei. Durch den Schlag mit dem Stuhl wurde der 42-Jährige so stark am Handgelenk verletzt, dass eine Notoperation erforderlich war. Das 31-jährige Opfer der Ohrfeige klagte über Schmerzen im Wangenbereich. Der mutmaßliche Täter ging zwischenzeitlich eigenständig zur Polizei. Laut Polizei war er alkoholisiert. Nach einer Blutentnahme durfte er wieder gehen. (elbi)

