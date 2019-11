14:00 Uhr

Streit mit Messer, Baseballschläger und Sense: 49-jähriger Mann verletzt

Am Augsburger Busbahnhof für Fernbusse in Oberhausen ist ein Streit zwischen Fahrgästen eskaliert.

Auf einer Busfahrt vom Kosovo nach Augsburg geraten zwei Männer in Streit. Am Busbahnhof in Oberhausen kommt der Sohn eines Beteiligten mit Freunden dazu. Es eskaliert.

Zu einer massiven Auseinandersetzung zweier Gruppen ist es am Sonntag gegen 13.45 Uhr am Busbahnhof in Augsburg-Oberhausen gekommen. Dabei wurde ein Mann mit einem Messer verletzt. Wie die Polizei berichtet, geriet ein 45-jähriger Mann bereits auf der Busfahrt aus dem Kosovo nach Augsburg mit einem Brüderpaar in Streit. Der 49-jährige Mann informierte demnach während der Fahrt seinen 25-jährigen Sohn telefonisch über die Streitigkeit, der sich laut Polizei mit zwei Freunden zum Busbahnhof aufmachte.

Sie brachten den Angaben zufolge einen Baseballschläger und einen Schlagring mit und bewaffneten sich vor Ort mit einer Sense, die sie im angrenzenden Grundstück fanden. Mit diesen Gegenständen gingen die drei Personen auf die beiden 48 und 50 Jahre alten Brüder los. Den beiden Männern kamen wiederum mehrere Insassen aus dem Fernbus zur Hilfe und es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den besagten Personen, heißt es von der Polizei. Im Laufe dieser verletzte der 50-Jährige seinen 49-jährigen Kontrahenten mit einem Messer im Kopfbereich. Er soll ihm eine Schnittwunde auf dem Nasenrücken und eine am Hinteropf zugefügt haben.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzungen übernommen. (jaka)

