vor 46 Min.

Streit mit vermeintlichem Dealer eskaliert - war eine Waffe im Spiel?

Ein Vater (46) samt seinem Sohn (14) gerieten mit einem 19-Jährigen am Seitzsteg in Oberhausen in Streit.

Vater und Sohn geraten mit einem vermeintlichen Drogendealer in Streit. Es endet mit einer gegenseitigen Körperverletzung und einer Wohnungsdurchsuchung durch die Polizei.

Bei einer Auseinandersetzung ging es Donnerstag gegen 23.15 Uhr im Paul-Ben-Haim-Weg hoch her: Mehrere Beteiligte stritten sich und wurden dabei auch handgreiflich, so die Polizei. Es soll auch eine Waffe im Spiel gewesen sein, weshalb gleich mehrere Polizeistreifen dorthin fuhren. Wie sich herausstellte, waren der 46-jährige Vater zusammen mit seinem 14-jährigen Sohn und dessen 19-jährigen Bekannten im Bereich des Seitzstegs in Streit geraten, nachdem der Vater dem 19-Jährigen vorwarf, seinem Sohn Rauschgift verkauft zu haben. Hieraus entwickelte sich ein lautstarker Streit und gegenseitige Körperverletzung, bei dem der 19-Jährige unter anderem mit einem Stein gegen den Kopf des 46-jährigen Vaters geschlagen haben soll.

Streit in Augsburg: Hatte er eine Waffe im Hosenbund?

Anschließend entfernte sich der Schläger, um kurz darauf wieder an den Tatort zurück zu kommen und zwar – nach Angaben des Geschädigten – mit einer Waffe im Hosenbund, was sich im Nachhinein allerdings nicht bestätigte. Auch bei einer anschließenden Suche in der Umgebung und einer Wohnungsdurchsuchung bei dem 19-Jährigen, der noch während der Fahndungsmaßnahmen in der Prälat-Bigelmair-Straße vorläufig festgenommen werden konnte, wurde keine Waffe aufgefunden. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (ziss)

