Streit um Fahrweise: Frau zerreißt mutmaßlichem Auto-Rowdy das Hemd

Es ging offenbar eng zu zwischen einem Mann und einer Frau auf der Autobahn A8 bei Augsburg - und artete dann in eine Rauferei aus.

Ein Streit unter Autofahrern auf der A8 bei Augsburg ist eskaliert. Selbst auf dem Parkplatz vor der Polizeiwache gerieten der Mann und die Frau noch aneinander.

Ist ihnen die Hitze zu Kopf gestiegen, obwohl die meisten Autos doch heutzutage gut klimatisiert sind? Ein Mann und eine Frau sind auf der Autobahn A8 bei Augsburg beim Autofahren jedenfalls so heftig in Streit geraten, dass sie sich auf offener Straße eine Rauferei geliefert haben. Dabei zerriss unter anderem das Hemd des Mannes. Selbst auf dem Parkplatz vor dem Polizeirevier gerieten sie später noch aneinander.

Der Auslöser für den Streit war laut Polizei offenbar die Fahrweise des 37-jährigen Mannes. Der Mann am Steuer eines Mercedes überholte demnach am Donnerstagabend auf Höhe der Raststätte Augsburg-Ost eine 32-jährige Audi-Fahrerin rechts. Direkt danach soll er wieder vor ihr eingeschert sein. So knapp, dass sie ihren Angaben zufolge eine Vollbremsung hinlegen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Der Mercedes-Fahrer soll danach noch weitere Fahrzeuge auf der rechten Spur überholt haben, die Frau blieb an ihm dran und verständigte gleichzeitig die Polizei. Beide fuhren über die B2 bei der Anschlussstelle Gersthofen-Mitte ab. Polizeisprecher Siegfried Hartmann teilt mit: "An der dortigen Kreuzung stellte die 32-Jährige dann den Mercedes-Fahrer zur Rede, wobei es offenbar heftig zur Sache ging." Der Streit gipfelte demnach darin, dass das die Frau dem mutmaßlichen Auto-Rowdy das Hemd zerriß und er die Frau kratzte und nach ihr trat. Zudem sollen sich die Streitenden gegenseitig beleidigt haben.

Die Polizei sucht jetzt Autofahrer, die von dem Vorfall betroffen sind

Beide fuhren schließlich zur Polizei, wo auf dem Parkplatz vor dem Revier eine erneute Auseinandersetzung mit Schubsern, Beleidigungen und lauten Wortgefechten entbrannte. Gegen beide Beteiligten wird nun ermittelt. Der Vorfall spielte sich gegen 18.40 Uhr ab. Autofahrer, die von dem Mercedes-Fahrer behindert oder gefährdet worden sind, sollen sich bei der Polizei melden unter Telefon 0821/323-1910. (jöh)

