12.03.2021

Streit um Maskenpflicht in Tram endet offenbar mit Todesdrohung

Im Augsburger Stadtteil Hochzoll ist ein Streit um die Maskenpflicht in der Straßenbahn zwischen zwei Männern so eskaliert, dass beide die Polizei riefen.

Von Ina Marks

Ein heftiger Streit um die Maskenpflicht ist am Donnerstag gegen 13 Uhr in einer Straßenbahn entbrannt. Auslöser war der Hinweis eines 51-Jährigen an einen 35-Jährigen, dass dieser in der Tram einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen habe. Die beiden Männer stritten weiter, als sie bereits gemeinsam die Straßenbahn an der Haltestelle Hochzoll Mitte verlassen hatten.

Sie beleidigten sich schließlich, so die Angaben der Beteiligten gegenüber der Polizei, gegenseitig mit groben Ausdrücken. Der 35-Jährige soll schließlich sein Gegenüber sogar verbal mit dem Tod bedroht haben. Beide Männer riefen unabhängig voneinander die Polizei zur Klärung des Streites hinzu. Beide erstatteten Anzeige. Nun muss die Polizei den genauen Ablauf der Auseinandersetzung ermitteln. Sie nimmt dazu Hinweise von Zeugen unter Telefon 0821/323 2910 entgegen. (ina)

