Streit um Musik: Junger Mann wollte in Pfersee Seniorin ohrfeigen

Eine 71-jährige Frau soll in Pfersee fast geohrfeigt worden sein, weil sie zwei junge Männer gebeten hatte, die Musik leiser zu stellen. Jetzt sucht die Polizei einen Tatverdächtigen.

Die Polizei sucht nach einem jungen Mann, der versucht haben soll, eine 71-jährige Frau zu ohrfeigen. Wie die Augsburger Polizei meldet, fühlte sich die Frau am Donnerstagabend gegen 21.40 Uhr durch die laute Musik zweier Männer in der Brunnenbachstraße (auf Höhe der 20er-Hausnummern) gestört und bat sie, die Musik leiser zu stellen. Laut Polizei entstand zunächst eine verbale Streitigkeit, in dessen Verlauf einer der jungen Männer eine „Watschen“ an die 71-Jährige habe austeilen wollen, als die Frau ankündigte, die Polizei zu rufen.

Zu einem Treffer kam es jedoch nicht und der Seniorin gelang es, sich nach Hause zurückzuziehen, von wo aus sie dann die Polizei verständigte. Der Tatverdächtige der versuchten Körperverletzung wurde als 15 bis 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und dick beschrieben. Laut Polizei hat er „nordafrikanisches Aussehen“ und trug einen schwarzen Parka. Die Bekleidung habe insgesamt gut gepflegt gewirkt. Von seinem Begleiter liegt keine Beschreibung vor. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 0821/323-2610. (jöh)