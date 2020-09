vor 17 Min.

Streit um Musikbox: 17-Jähriger greift Mann mit Taschenmesser an

Nach einem Messerangriff in Hochzoll ermittelt die Polizei.

Eine Auseinandersetzung um eine Musikbox ist zwischen einem 17-Jährigen und einem 24-Jährigen eskaliert. Der Jüngere war mit einem Messer bewaffnet.

Der Vorfall geschah am späten Sonntagabend gegen 23.30 Uhr in der Friedberger Straße in Hochzoll. Zunächst stritten ein Jugendlicher und ein junger Mann wegen einer Musikbox, dann gingen sie aufeinander los. Bei der körperlichen Auseinandersetzung verletzte der 17-Jährige nach Angaben der Polizei seinen Kontrahenten mit einem Taschenmesser oberflächlich im Bauchbereich.

Der Jugendliche floh. Ein Zeuge verfolgte ihn, brach die Verfolgung aber ab, nachdem er vom 17-Jährigen mit dem Messer bedroht worden war. Der Täter wurde von der Polizei aber rasch ausfindig gemacht und festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme bei dem Jugendlichen an.

Der Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von über 1,5 Promille. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er an seiner Wohnanschrift entlassen. Er muss sich nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung verantworten. (ina)

Lesen Sie auch:

Themen folgen